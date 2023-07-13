https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/rossiyskie-voyska-otrazili-16-atak-vsu-na-donetskom-napravlenii-1046925606.html
Российские войска отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении.
Российские войска отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении.
ВСУ продолжают безуспешные попытки атаковать российские позиции на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. 13.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-13T17:27+0300
2023-07-13T17:27+0300
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Российские войска за сутки отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны России.На Красно-Лиманском направлении отражены три атаки противника, за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Д-30".На Южно-Донецком направлении пресечены попытки проведения противником двух атак в районах Ровнополя и Новодонецкого, на Запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, отражена атака подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ. Киев на этих направлениях потерял более 180 человек, один танк, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS90 "Braveheart", две гаубицы "Мста-Б", три орудия "Д-20", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", боевую машину РСЗО "Град".На Купянском направлении за сутки уничтожены до 30 солдат ВСУ, два бронетранспортера, два автомобиля, гаубица "Д-20", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", на Херсонском направлении – до 70 украинских солдат, боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах, уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 14 украинских беспилотников. Кроме того, ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
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Российские войска отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении.
17:27 13.07.2023 (обновлено: 17:34 13.07.2023)
ВСУ продолжают безуспешные попытки атаковать российские позиции на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik.
Российские войска за сутки отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщает
Министерство обороны России.
Противник потерял до 480 солдат, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки "Krab", гаубицы "Мста-Б" и "Д-30" радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Красно-Лиманском направлении отражены три атаки противника, за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Д-30".
На Южно-Донецком направлении пресечены попытки проведения противником двух атак в районах Ровнополя и Новодонецкого, на Запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, отражена атака подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ.
Киев на этих направлениях потерял более 180 человек, один танк, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS90 "Braveheart", две гаубицы "Мста-Б", три орудия "Д-20", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", боевую машину РСЗО "Град".
На Купянском направлении за сутки уничтожены до 30 солдат ВСУ, два бронетранспортера, два автомобиля, гаубица "Д-20", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", на Херсонском направлении – до 70 украинских солдат, боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах, уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 14 украинских беспилотников.
Кроме того, ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.