https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/shakhmatnyy-turnir-sukhum-open-otkrylsya-v-stolitse-abkhazii-1046920451.html

Шахматный турнир "Сухум-опен" открылся в столице Абхазии

Шахматный турнир "Сухум-опен" открылся в столице Абхазии

В соревнованиях, которые продлятся четыре дня, принимают участие абхазские и российские шахматисты. 13.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-13T13:34+0300

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный шахматный турнир "Сухум-опен" открылся в детской шахматной школе имени Анатолия Карпова в Сухуме в четверг, 13 июля.В шахматном турнире принимают участие дети и взрослые из всех районов Абхазии, а также шахматисты из Российской Федерации."Участникам будут вручены грамоты, кубки, медали, денежные призы. В этом году мы впервые внедрили рейтинг для всех детей, которые занимаются в секциях, есть международный рейтинг, а это будет абхазский рейтинг. Сегодня у нас в Абхазии, в общей сложности шахматами на профессиональном уровне занимаются более 500 детей", – отметил он.Константин Тужба рассказал, что соревнования "Сухум-опен" проводятся в двадцатый раз."Конечно, нас уже знают, с удовольствием приезжают, дети занимаются. Сейчас некоторые наши шахматисты находятся в Москве, где правительство города проводит турнир", – рассказал президент Федерации шахмат Абхазии.Турнир "Сухум-опен" проходит при поддержке управления по делам молодежи и спорта администрации города Сухум.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/dopolnitelnoe-vremya-tuzhba-o-vospitanii-abkhazskikh-shakhmatistov--1041002773.html

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