Шахматный турнир "Сухум-опен" открылся в столице Абхазии
13:34 13.07.2023 (обновлено: 14:33 13.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Шахматный турнир "Сухум-опен"
© Sputnik / Томас Тхайцук
В соревнованиях, которые продлятся четыре дня, принимают участие абхазские и российские шахматисты.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный шахматный турнир "Сухум-опен" открылся в детской шахматной школе имени Анатолия Карпова в Сухуме в четверг, 13 июля.
"Турнир у нас будет продолжаться четыре дня. Сегодня с утра и до вечера будут соревноваться дети 7-8 лет, завтра – дети 9-10 лет, послезавтра – дети 11-12 лет, а в воскресенье будут играть взрослые", – рассказал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.
В шахматном турнире принимают участие дети и взрослые из всех районов Абхазии, а также шахматисты из Российской Федерации.
© Sputnik / Томас Тхайцук Шахматный турнир "Сухум-опен"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Шахматный турнир "Сухум-опен"
© Sputnik / Томас Тхайцук Шахматный турнир "Сухум-опен"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Шахматный турнир "Сухум-опен"
© Sputnik / Томас Тхайцук Шахматный турнир "Сухум-опен"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Шахматный турнир "Сухум-опен"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Шахматный турнир "Сухум-опен"
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Шахматный турнир "Сухум-опен"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Шахматный турнир "Сухум-опен"
"Участникам будут вручены грамоты, кубки, медали, денежные призы. В этом году мы впервые внедрили рейтинг для всех детей, которые занимаются в секциях, есть международный рейтинг, а это будет абхазский рейтинг. Сегодня у нас в Абхазии, в общей сложности шахматами на профессиональном уровне занимаются более 500 детей", – отметил он.
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Константин Тужба рассказал, что соревнования "Сухум-опен" проводятся в двадцатый раз.
"Конечно, нас уже знают, с удовольствием приезжают, дети занимаются. Сейчас некоторые наши шахматисты находятся в Москве, где правительство города проводит турнир", – рассказал президент Федерации шахмат Абхазии.
Турнир "Сухум-опен" проходит при поддержке управления по делам молодежи и спорта администрации города Сухум.