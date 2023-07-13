https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/soyuznyy-mediakholding-sozdadut-abkhaziya-i-nikaragua-1046927063.html

Союзный медиахолдинг создадут Абхазия и Никарагуа

Союзный медиахолдинг создадут Абхазия и Никарагуа

Совместную работу двух стран в сфере коммуникаций и информационной политике глава абхазского МИД обсудил с координатором никарагуанского Совета по гражданским... 13.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-13T21:03+0300

2023-07-13T21:03+0300

2023-07-13T21:03+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa0add5c255ca47a10f5f491458fb47e.jpg

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Абхазия и Никарагуа начали работу по созданию Союзного медиахолдинга, сообщает Медиацентр МИД Абхазии. По словам главы внешнеполитического ведомства Инала Ардзинба, цель создания медиахолдинга - совместная информационная работа, основанная на идеях формирования справедливого многополярного мира и противодействия США."Я проинформировал нашего дорогого друга (Даниэля Эдмундо Ортегу Мурильо - прим. ред) и никарагуанских коллег о тех действиях, которые Соединенные Штаты Америки предпринимают - это шантаж, это прямое нарушение международного права, это попытка повлиять на отношения Республики Абхазия с различными нашими партнерами. Мы уверены, что это бессмысленная, пустая, вредная деятельность, которая не будет доходить до результата," - заявил Ардзинба. Министр выразил надежду на то, что страны смогут донести до мирового сообщества свои идеалы и ценности, которые заключаются в уважении прав народов, их культуры и самобытности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/inal-ardzinba-vstretilsya-s-delegatsiey-iz-nikaragua-v-peterburge-1046332952.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости