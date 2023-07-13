https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/zheleznodorozhnoe-soobschenie-v-abkhazii-vozobnovleno-1046912976.html

Железнодорожное сообщение в Абхазии возобновлено

Железнодорожное сообщение в Абхазии возобновлено

Из-за наводнения в Гагрском районе были повреждены пути на станции "Гагра" и около 150 метров путей на станции "Бзыбь". 13.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-13T10:05+0300

2023-07-13T10:05+0300

2023-07-13T10:29+0300

в абхазии

абхазия

новости

абхазская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0d/1044597718_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_1285cdd4505ffda16e9ae0bab8dd643f.jpg

СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Железнодорожное сообщение в Абхазии возобновлено, сообщает пресс-служба АЖД.Работы по восстановлению поврежденных участков путей заняли четыре дня. Сегодня все поезда идут по графику и до конечной остановки – сухумского вокзала. 9 июля разгул стихии в Абхазии причинил ущерб всем районам страны, но больше всего – Гагрскому. Было подтоплено около 1100 частных домовладений, поврежден асфальт на некоторых улицах, размыты участки железнодорожных путей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/po-sledam-stikhii-inspektsiya-prezidenta-abkhazii-v-gagrskiy-rayon-1046826184.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, абхазская железная дорога