https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/zheleznodorozhnoe-soobschenie-v-abkhazii-vozobnovleno-1046912976.html
Железнодорожное сообщение в Абхазии возобновлено
Железнодорожное сообщение в Абхазии возобновлено
Из-за наводнения в Гагрском районе были повреждены пути на станции "Гагра" и около 150 метров путей на станции "Бзыбь". 13.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-13T10:05+0300
2023-07-13T10:05+0300
2023-07-13T10:29+0300
в абхазии
абхазия
новости
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Железнодорожное сообщение в Абхазии возобновлено, сообщает пресс-служба АЖД.Работы по восстановлению поврежденных участков путей заняли четыре дня. Сегодня все поезда идут по графику и до конечной остановки – сухумского вокзала. 9 июля разгул стихии в Абхазии причинил ущерб всем районам страны, но больше всего – Гагрскому. Было подтоплено около 1100 частных домовладений, поврежден асфальт на некоторых улицах, размыты участки железнодорожных путей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/po-sledam-stikhii-inspektsiya-prezidenta-abkhazii-v-gagrskiy-rayon-1046826184.html
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абхазия, новости, абхазская железная дорога
абхазия, новости, абхазская железная дорога
Железнодорожное сообщение в Абхазии возобновлено
10:05 13.07.2023 (обновлено: 10:29 13.07.2023)
Из-за наводнения в Гагрском районе были повреждены пути на станции "Гагра" и около 150 метров путей на станции "Бзыбь".
СУХУМ, 13 июл – Sputnik.
Железнодорожное сообщение в Абхазии возобновлено, сообщает
пресс-служба АЖД.
Работы по восстановлению поврежденных участков путей заняли четыре дня. Сегодня все поезда идут по графику и до конечной остановки – сухумского вокзала.
9 июля разгул стихии в Абхазии причинил ущерб всем районам страны, но больше всего – Гагрскому. Было подтоплено около 1100 частных домовладений, поврежден асфальт на некоторых улицах, размыты участки железнодорожных путей.