https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/bolee-45-millionov-rubley-sostavlyaet-zadolzhennost-za-elektrichestvo-v-sukhumskom-rayone-1046936816.html
Более 45 миллионов рублей составляет задолженность за свет в Сухумском районе
Более 45 миллионов рублей составляет задолженность за свет в Сухумском районе
По словам главы Сухумского района, собираемость за свет суммарно выросла на 50% по сравнению с первым полугодием 2022 года. 14.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-14T16:12+0300
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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Задолженность по оплате счетов за электричество в Сухумском районе за первое полугодие 2023 года составляет 45,8 миллиона рублей, сообщил глава района Алхас Читанава на отчетном совещании в администрации.Собираемость за потребленную электроэнергию за шесть месяцев суммарно составила девять миллионов рублей или 17,5% от суммы начислений.Читанава уточнил, что 7,3 миллиона из общей суммы выплатили физические лица, 1,7 миллиона – юридические, и уточнил, что сумма собранных средств в 2023 году выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/sobiraemost-za-svet-v-gulrypshskom-rayone-sostavila-23-ot-nachisleniy-1046932982.html
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абхазия, сухумский район, новости
Более 45 миллионов рублей составляет задолженность за свет в Сухумском районе
16:12 14.07.2023 (обновлено: 16:53 14.07.2023)
По словам главы Сухумского района, собираемость за свет суммарно выросла на 50% по сравнению с первым полугодием 2022 года.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Задолженность по оплате счетов за электричество в Сухумском районе за первое полугодие 2023 года составляет 45,8 миллиона рублей, сообщил глава района Алхас Читанава на отчетном совещании в администрации.
Собираемость за потребленную электроэнергию за шесть месяцев суммарно составила девять миллионов рублей или 17,5% от суммы начислений.
Читанава уточнил, что 7,3 миллиона из общей суммы выплатили физические лица, 1,7 миллиона – юридические, и уточнил, что сумма собранных средств в 2023 году выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.