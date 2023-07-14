https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/sobiraemost-za-svet-v-gulrypshskom-rayone-sostavila-23-ot-nachisleniy-1046932982.html
Собираемость за свет в Гулрыпшском районе составила 23% от начислений
Собираемость за свет в Гулрыпшском районе составила 23% от начислений
За аналогичный период прошлого года процент сбора составил 29,3% от начисленной суммы. 14.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-14T13:07+0300
2023-07-14T13:07+0300
2023-07-14T13:56+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. За шесть месяцев 2023 года собираемость за электроэнергию в Гулрыпшском районе составила 23,2% от общей задолженности, сообщил представитель "Черноморэнерго" Зураб Ханагуа на заседании в районной администрации.Ханагуа пояснил, что в Гулрыпшском районе 8435 абонентов. 308 из них – индивидуальные предприниматели, 79 – юрлица, у которых установлены счетчики. 984 абонента пользуются льготами при оплате за электроэнергию, 5415 абонентов оплачивают свет по приборам учета.Процент оплаты за потребленную электроэнергию со стороны юридических лиц составляет 71,6%, было оплачено 9,9 из 13,9 миллиона рублей. Процент оплаты за потребленную электроэнергию физическими лицами в Гулрыпшском районе за шесть месяцев 2023 года составил 14,5%. Было начислено 77,3 миллиона рублей платежей, оплачено 11,2 миллиона. Сумма задолженности составляет 66,1 миллиона рублей.По словам Ханагуа, для улучшения динамики собираемости средств за свет нужно установить счетчики "дистанционного управления", что позволит снизить роль человеческого фактора.Кроме того, за шесть месяцев 2023 года в целях налаживания работы энергосистемы в курортный сезон была проведена работа по расчистке линии электропередач протяженностью 50 километров, заменены 35 рубильников, восстановлены высоковольтные кабели, заменено 143 ветхие опоры. Также было установлено 14 дополнительных трансформаторов и заменено 15 сгоревших, заменены провода.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/raboty-po-uvelicheniyu-energeticheskikh-moschnostey-byli-vypolneny-v-gagrskom-rayone-1046517884.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/novyy-transformator-ustanovili-na-podstantsii-novyy-afon-1046786544.html
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абхазия, новости, гулрыпшский район
абхазия, новости, гулрыпшский район
Собираемость за свет в Гулрыпшском районе составила 23% от начислений
13:07 14.07.2023 (обновлено: 13:56 14.07.2023)
За аналогичный период прошлого года процент сбора составил 29,3% от начисленной суммы.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik. За шесть месяцев 2023 года собираемость за электроэнергию в Гулрыпшском районе составила 23,2% от общей задолженности, сообщил представитель "Черноморэнерго" Зураб Ханагуа на заседании в районной администрации.
Всего было собрано более 21,1 миллиона рублей при общей сумме начислений 91,3 миллиона рублей. Задолженность составляет более 70 миллионов рублей.
Ханагуа пояснил, что в Гулрыпшском районе 8435 абонентов. 308 из них – индивидуальные предприниматели, 79 – юрлица, у которых установлены счетчики. 984 абонента пользуются льготами при оплате за электроэнергию, 5415 абонентов оплачивают свет по приборам учета.
Процент оплаты за потребленную электроэнергию со стороны юридических лиц составляет 71,6%, было оплачено 9,9 из 13,9 миллиона рублей.
Процент оплаты за потребленную электроэнергию физическими лицами в Гулрыпшском районе за шесть месяцев 2023 года составил 14,5%. Было начислено 77,3 миллиона рублей платежей, оплачено 11,2 миллиона. Сумма задолженности составляет 66,1 миллиона рублей.
По словам Ханагуа, для улучшения динамики собираемости средств за свет нужно установить счетчики "дистанционного управления", что позволит снизить роль человеческого фактора.
Кроме того, за шесть месяцев 2023 года в целях налаживания работы энергосистемы в курортный сезон была проведена работа по расчистке линии электропередач протяженностью 50 километров, заменены 35 рубильников, восстановлены высоковольтные кабели, заменено 143 ветхие опоры.
Также было установлено 14 дополнительных трансформаторов и заменено 15 сгоревших, заменены провода.