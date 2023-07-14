https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/sobiraemost-za-svet-v-gulrypshskom-rayone-sostavila-23-ot-nachisleniy-1046932982.html

Собираемость за свет в Гулрыпшском районе составила 23% от начислений

Собираемость за свет в Гулрыпшском районе составила 23% от начислений

За аналогичный период прошлого года процент сбора составил 29,3% от начисленной суммы. 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T13:07+0300

2023-07-14T13:07+0300

2023-07-14T13:56+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

гулрыпшский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045278123_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_db465b3151f99ab0686a3dac8480b536.jpg

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. За шесть месяцев 2023 года собираемость за электроэнергию в Гулрыпшском районе составила 23,2% от общей задолженности, сообщил представитель "Черноморэнерго" Зураб Ханагуа на заседании в районной администрации.Ханагуа пояснил, что в Гулрыпшском районе 8435 абонентов. 308 из них – индивидуальные предприниматели, 79 – юрлица, у которых установлены счетчики. 984 абонента пользуются льготами при оплате за электроэнергию, 5415 абонентов оплачивают свет по приборам учета.Процент оплаты за потребленную электроэнергию со стороны юридических лиц составляет 71,6%, было оплачено 9,9 из 13,9 миллиона рублей. Процент оплаты за потребленную электроэнергию физическими лицами в Гулрыпшском районе за шесть месяцев 2023 года составил 14,5%. Было начислено 77,3 миллиона рублей платежей, оплачено 11,2 миллиона. Сумма задолженности составляет 66,1 миллиона рублей.По словам Ханагуа, для улучшения динамики собираемости средств за свет нужно установить счетчики "дистанционного управления", что позволит снизить роль человеческого фактора.Кроме того, за шесть месяцев 2023 года в целях налаживания работы энергосистемы в курортный сезон была проведена работа по расчистке линии электропередач протяженностью 50 километров, заменены 35 рубильников, восстановлены высоковольтные кабели, заменено 143 ветхие опоры. Также было установлено 14 дополнительных трансформаторов и заменено 15 сгоревших, заменены провода.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/raboty-po-uvelicheniyu-energeticheskikh-moschnostey-byli-vypolneny-v-gagrskom-rayone-1046517884.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/novyy-transformator-ustanovili-na-podstantsii-novyy-afon-1046786544.html

абхазия

гулрыпшский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, гулрыпшский район