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Омбудсмены Абхазии и России подписали соглашение о взаимопонимании
Омбудсмены Абхазии и России подписали соглашение о взаимопонимании
В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества, обозначили цели, которых нужно достичь на пути расширения взаимодействия. 14.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-14T16:52+0300
2023-07-14T16:52+0300
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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Уполномоченные по правам человека в Абхазии и России Анас Кишмария и Татьяна Москалькова подписали соглашение о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба абхазского омбудсмена.Стороны обязались сотрудничать в сфере защиты прав и свобод граждан в рамках национального законодательства. В том числе уполномоченные будут оперативно информировать друг друга о своей деятельности по защите прав россиян в Абхазии и граждан Абхазии в России, в пределах своих компетенций будут рассматривать жалобы этих граждан.Кроме того, Кишмария и Москалькова будут обмениваться информацией и опытом, проводить совместные приемы граждан двух государств, организовывать мероприятия в области правового просвещения, семинары, конференции и тренинги для совершенствования правозащитной деятельности на национальном и региональном уровнях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/ombudsmeny-rossii-i-abkhazii-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-1046356726.html
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Омбудсмены Абхазии и России подписали соглашение о взаимопонимании
16:52 14.07.2023 (обновлено: 17:12 14.07.2023)
В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества, обозначили цели, которых нужно достичь на пути расширения взаимодействия.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik.
Уполномоченные по правам человека в Абхазии и России Анас Кишмария и Татьяна Москалькова подписали соглашение о взаимопонимании. Об этом сообщает
пресс-служба абхазского омбудсмена.
Стороны обязались сотрудничать в сфере защиты прав и свобод граждан в рамках национального законодательства.
В том числе уполномоченные будут оперативно информировать друг друга о своей деятельности по защите прав россиян в Абхазии и граждан Абхазии в России, в пределах своих компетенций будут рассматривать жалобы этих граждан.
Кроме того, Кишмария и Москалькова будут обмениваться информацией и опытом, проводить совместные приемы граждан двух государств, организовывать мероприятия в области правового просвещения, семинары, конференции и тренинги для совершенствования правозащитной деятельности на национальном и региональном уровнях.