https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/ombudsmeny-abkhazii-i-rossii-podpisali-soglashenie-o-vzaimoponimanii-1046938402.html

Омбудсмены Абхазии и России подписали соглашение о взаимопонимании

Омбудсмены Абхазии и России подписали соглашение о взаимопонимании

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества, обозначили цели, которых нужно достичь на пути расширения взаимодействия. 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T16:52+0300

2023-07-14T16:52+0300

2023-07-14T17:12+0300

в абхазии

абхазия

новости

россия

омбудсмены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0e/1046937926_165:218:830:592_1920x0_80_0_0_c114e34d4ee61751bcf59d9859a0eff5.jpg

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Уполномоченные по правам человека в Абхазии и России Анас Кишмария и Татьяна Москалькова подписали соглашение о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба абхазского омбудсмена.Стороны обязались сотрудничать в сфере защиты прав и свобод граждан в рамках национального законодательства. В том числе уполномоченные будут оперативно информировать друг друга о своей деятельности по защите прав россиян в Абхазии и граждан Абхазии в России, в пределах своих компетенций будут рассматривать жалобы этих граждан.Кроме того, Кишмария и Москалькова будут обмениваться информацией и опытом, проводить совместные приемы граждан двух государств, организовывать мероприятия в области правового просвещения, семинары, конференции и тренинги для совершенствования правозащитной деятельности на национальном и региональном уровнях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/ombudsmeny-rossii-i-abkhazii-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-1046356726.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, россия, омбудсмены