https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/punkt-sbora-gumpomoschi-dlya-postradavshikh-vo-vremya-navodneniya-otkroyut-v-gagre-1046934400.html
Пункт сбора гумпомощи для пострадавших во время наводнения откроют в Гагре
Пункт сбора гумпомощи для пострадавших во время наводнения откроют в Гагре
Принимать гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения будут в центральной библиотеке Гагры по адресу улица Абазгаа, 34/2. 14.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-14T14:42+0300
2023-07-14T14:42+0300
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СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших во время буйства стихии откроют в Гагре с 17 июля, сообщила начальник отдела культуры при администрации Гагрского района Мадина Бганба."Мы надеемся, что люди будут приносить бытовую технику, одежду, желательно новую или в хорошем состоянии, стройматериалы, мебель, продукты питания, предметы гигиены. В целом, все то, что может пригодиться пострадавшим людям", – уточнила Бганба.В пункте сбора гуманитарной помощи будет работать шесть человек из числа сотрудников центральной библиотеки Гагры. По словам Мадины Бганба, при необходимости их количество увеличат. Кроме того, есть возможность открыть дополнительные пункты.Сильное наводнение обрушилось на Гагрский район в воскресенье, 9 июля. В результате было затоплено более тысячи домов, разрушены дороги, подмыта железная дорога, часть жителей района осталась без света и воды. По указу президента Абхазии был создан республиканский штаб по ликвидации последствий стихии, он координирует работу госслужб и местных администраций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/tsishba-ob-ustranenii-posledstviy-stikhii-v-gagrskom-rayone-pomosch-idet-so-vsey-respubliki-1046932182.html
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абхазия, новости, гагра, гуманитарная помощь
Пункт сбора гумпомощи для пострадавших во время наводнения откроют в Гагре
14:42 14.07.2023 (обновлено: 14:46 14.07.2023)
Принимать гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения будут в центральной библиотеке Гагры по адресу улица Абазгаа, 34/2.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших во время буйства стихии откроют в Гагре с 17 июля, сообщила начальник отдела культуры при администрации Гагрского района Мадина Бганба.
Время работы пункта – с 09:00 до 18:00, он будет расположен в центральной гагрской библиотеке на улице Абазгаа.
"Мы надеемся, что люди будут приносить бытовую технику, одежду, желательно новую или в хорошем состоянии, стройматериалы, мебель, продукты питания, предметы гигиены. В целом, все то, что может пригодиться пострадавшим людям", – уточнила Бганба.
В пункте сбора гуманитарной помощи будет работать шесть человек из числа сотрудников центральной библиотеки Гагры. По словам Мадины Бганба, при необходимости их количество увеличат. Кроме того, есть возможность открыть дополнительные пункты.
Сильное наводнение обрушилось на Гагрский район в воскресенье, 9 июля. В результате было затоплено более тысячи домов, разрушены дороги, подмыта железная дорога, часть жителей района осталась без света и воды. По указу президента Абхазии был создан республиканский штаб по ликвидации последствий стихии, он координирует работу госслужб и местных администраций.