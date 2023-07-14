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Сергей Жилин и "Фонограф-Джаз-Бэнд" выступили с концертом в Сухуме
Сергей Жилин и "Фонограф-Джаз-Бэнд" выступили с концертом в Сухуме
Впервые Народный артист России Сергей Жилин выступил с концертом в Абхазии в 2017 году. 14.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-14T21:59+0300
2023-07-14T21:59+0300
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СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Джазовый концерт бэнд-лидера Сергея Жилина и его коллектива "Фонограф-Джаз-Бэнд" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в пятницу 14 июля. "Спасибо что пришли! Позвольте, прежде всего, поблагодарить людей, которые решили поддержать нас. Надеюсь, что мы ежегодно будем здесь выступать. Сегодня мы с радостью представим вам программу, которая является одной из самых любимых программ. Она посвящена величавшей группе, столпам мирового джаз-рока, диско, соло - группе "Earth, Wind & Fire", - сказал Сергей Жилин открывая концерт. Джазовые мелодии, звучавшие со сцены, не оставили равнодушными зрителей, заполненный зал с удовольствием аплодировал артистам. Вокалисты исполняли как сольные, так и совместные номера, а завершилось полуторачасовое шоу зажигательным соло на барабанах. Группа Народного артиста России Сергея Жилина "Фонограф-джаз-бэнд" впервые выступила с концертом в Сухуме в июне 2017 года. Тогда музыканты представили программу "Let it Beatles". Сергей Жилин – российский пианист, дирижер, композитор, бэнд-лидер и педагог, руководитель коллективов, объединенных общим названием "Фонограф": "Фонограф-Джаз-Трио", "Фонограф-Джаз-Квартет", и других. Эти группы играют самую разную музыку - от классических произведений до бодрых ритмов джаза и рок-н-ролла. Музыкант "делил сцену" со многими именитыми артистами, в том числе с оперной дивой Хиблой Герзмава. В 1994 году Сергей Жилин даже выступил вместе с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, и тот назвал его лучшим джазовым пианистом России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/fantaziynoe-iskusstvo-sergey-zhilin-dast-dzhazovyy-kontsert-v-abkhazii-1046940861.html
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Сергей Жилин и "Фонограф-Джаз-Бэнд" выступили с концертом в Сухуме
21:59 14.07.2023 (обновлено: 22:30 14.07.2023)
Впервые Народный артист России Сергей Жилин выступил с концертом в Абхазии в 2017 году.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Джазовый концерт бэнд-лидера Сергея Жилина и его коллектива "Фонограф-Джаз-Бэнд" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в пятницу 14 июля.
Перед началом концерта в парке у филармонии гости могли угоститься абхазскими винами и послушать музыку групп "New dixie jazz band" и "Акапелла-Экспресс".
"Спасибо что пришли! Позвольте, прежде всего, поблагодарить людей, которые решили поддержать нас. Надеюсь, что мы ежегодно будем здесь выступать. Сегодня мы с радостью представим вам программу, которая является одной из самых любимых программ. Она посвящена величавшей группе, столпам мирового джаз-рока, диско, соло - группе "Earth, Wind & Fire", - сказал Сергей Жилин открывая концерт.
Джазовые мелодии, звучавшие со сцены, не оставили равнодушными зрителей, заполненный зал с удовольствием аплодировал артистам. Вокалисты исполняли как сольные, так и совместные номера, а завершилось полуторачасовое шоу зажигательным соло на барабанах.
Группа Народного артиста России Сергея Жилина "Фонограф-джаз-бэнд" впервые выступила с концертом в Сухуме в июне 2017 года. Тогда музыканты представили программу "Let it Beatles". Сергей Жилин – российский пианист, дирижер, композитор, бэнд-лидер и педагог, руководитель коллективов, объединенных общим названием "Фонограф": "Фонограф-Джаз-Трио", "Фонограф-Джаз-Квартет", и других.
Эти группы играют самую разную музыку - от классических произведений до бодрых ритмов джаза и рок-н-ролла. Музыкант "делил сцену" со многими именитыми артистами, в том числе с оперной дивой Хиблой Герзмава. В 1994 году Сергей Жилин даже выступил вместе с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, и тот назвал его лучшим джазовым пианистом России.