https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/sergey-zhilin-i-fonograf-dzhaz-bend-vystupili-s-kontsertom-v-sukhume-1046945214.html

Сергей Жилин и "Фонограф-Джаз-Бэнд" выступили с концертом в Сухуме

Сергей Жилин и "Фонограф-Джаз-Бэнд" выступили с концертом в Сухуме

Впервые Народный артист России Сергей Жилин выступил с концертом в Абхазии в 2017 году. 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T21:59+0300

2023-07-14T21:59+0300

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Джазовый концерт бэнд-лидера Сергея Жилина и его коллектива "Фонограф-Джаз-Бэнд" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в пятницу 14 июля. "Спасибо что пришли! Позвольте, прежде всего, поблагодарить людей, которые решили поддержать нас. Надеюсь, что мы ежегодно будем здесь выступать. Сегодня мы с радостью представим вам программу, которая является одной из самых любимых программ. Она посвящена величавшей группе, столпам мирового джаз-рока, диско, соло - группе "Earth, Wind & Fire", - сказал Сергей Жилин открывая концерт. Джазовые мелодии, звучавшие со сцены, не оставили равнодушными зрителей, заполненный зал с удовольствием аплодировал артистам. Вокалисты исполняли как сольные, так и совместные номера, а завершилось полуторачасовое шоу зажигательным соло на барабанах. Группа Народного артиста России Сергея Жилина "Фонограф-джаз-бэнд" впервые выступила с концертом в Сухуме в июне 2017 года. Тогда музыканты представили программу "Let it Beatles". Сергей Жилин – российский пианист, дирижер, композитор, бэнд-лидер и педагог, руководитель коллективов, объединенных общим названием "Фонограф": "Фонограф-Джаз-Трио", "Фонограф-Джаз-Квартет", и других. Эти группы играют самую разную музыку - от классических произведений до бодрых ритмов джаза и рок-н-ролла. Музыкант "делил сцену" со многими именитыми артистами, в том числе с оперной дивой Хиблой Герзмава. В 1994 году Сергей Жилин даже выступил вместе с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, и тот назвал его лучшим джазовым пианистом России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/fantaziynoe-iskusstvo-sergey-zhilin-dast-dzhazovyy-kontsert-v-abkhazii-1046940861.html

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