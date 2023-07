https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/shkval-masterstva-kakie-syurprizy-gotovit-sergey-zhilin-dlya-zriteley-abkhazii-1046939176.html

"Шквал мастерства": какие сюрпризы готовит Сергей Жилин для зрителей Абхазии

Пресс-конференция Народного артиста России, джазового музыканта, композитора Сергея Жилина состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 14 июля. 14.07.2023, Sputnik Абхазия

Концерт с участием Жилина, его коллектива "Фонограф-Джаз-Бэнд" состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гунба в пятницу, 14 июля в 19:00.Асмат Цвижба, SputnikМузыкальное шоуВ последний раз Жилин приезжал в Абхазию в 2017 году с концертной программой "Let it Beatles" по мотивам творчества знаменитой одноименной группы. В этот раз, по словам Жилина, программа под названием "Fantasy" посвящена группе "Earth, Wind & Fire". Творчество группы, считает музыкант, можно сравнить с Рахманиновым, Чайковским, Рихтером... только в мире джаза.Жилин рассказал, что практически все инструменталисты будут играть сольные номера, вокалисты будут петь сольные и ансамблевые произведения. Все шоу будет длиться примерно полтора часа без перерыва, а кульминацией станет барабанное соло.Музыкант добавил, что сегодняшний концерт пройдет без участия абхазских артистов, но в перспективе есть планы сотрудничать с локальными исполнителями и включать их выступления в программу концертов.Джаз и не толькоПо словам руководителя проекта АҟәаJazz Лауры Тарнава, организаторы не хотели, чтобы действие ограничивалось лишь сценой Госфилармонии, поэтому было придумано шоу, которое начнется в 18:00 у Брехаловки. Там начнется выступление коллектив "New dixie jazz band" и "джазовым шествием" подойдет к филармонии, где в парке к ним присоединиться группа "Акапелла-Экспресс". Кроме того, там также можно будет продегустировать абхазские вина от Ассоциации абхазских виноделов."Мы выбрали слоганом нашего мероприятия "Наслаждение джазом и не только". В эту историю "и не только" мы заложили вино, потому что считаем, что вино и джаз – это искусство, и они прекрасно могут сосуществовать вместе", – сказала Тарнава.Одним из спонсоров проекта выступил владелец швейного бизнеса Батал Халваш – одноклассник Сергея Жилина. По его словам, музыкант с удовольствием откликнулся на предложение снова выступить с концертом в Абхазии."Мы знаем абсолютно точно, в Абхазии жили, живут и будут жить ценители качественной хорошей музыки. Здесь всегда были люди, которые имеют хороший вкус, и музыкальный в том числе", – сказал Халваш.Тарнава отметила, что в планах организация ежегодный фестиваль "АҟәаJazz", участники которого будут давать концерты в разных городах Абхазии."Мы хотим культурную жизнь, которая всегда здесь была и остается, приумножить, чтобы было больше возможностей у жителей Абхазии слушать хороших музыкантов", – добавил Халваш.Тарнава выразила надежду на то, что популярность фестиваля вырастет настолько, что в Абхазию специально будут приезжать ценители джазовой музыки.Спонсором проекта также выступили мобильный оператор "Аквафон" и Ассоциация виноделов и виноградарей Абхазии.

