https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/uchenyy-arkheologicheskie-issledovaniya-v-abkhazii-vazhny-rayon-chrezvychayno-interesen--1046917481.html

Ученый: археологические исследования в Абхазии важны, район чрезвычайно интересен

Ученый: археологические исследования в Абхазии важны, район чрезвычайно интересен

О результатах подводно-археологических экспедиций в Абхазии абхазских и российских ученых в эфире радио Sputnik рассказал заведующий центром... 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T09:54+0300

2023-07-14T09:54+0300

2023-07-14T09:54+0300

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Ученый: археологические исследования в Абазии важны, район чрезвычайно интересен Ученый: археологические исследования в Абазии важны, район чрезвычайно интересен

О результатах подводно-археологических экспедиций в Абхазии абхазских и российских ученых в эфире радио Sputnik рассказал заведующий центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения, доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский.Сотрудники Севастопольского государственного университета совместно с учеными Института востоковедения Российской академии наук и Абхазского государственного музея при поддержке Русского географического общества провели международные российско-абхазские комплексные исследования в акватории Гудауты, Нового Афона и Сухума. Исследования осуществляются с целью локализации и изучения подводных археологических объектов.Основная задача – подводно-археологическая разведка акватории с целью выявления объектов на морском дне, их фиксация, изучение и введение в научный оборот новых археологических памятников, сказал Лебединский в эфире радио."Побережье Абхазии, на наш взгляд, это подтверждают и письменные источники, богато археологическими объектами, связанными с мореплаванием, судостроением. На территории Абхазии располагались крупные центры, которые были связаны с морской торговлей, такие как Питиунт, Диоскурия, Гюэнос. Эти города были задействованы в черноморской торговле в античную эпоху, и это продолжалось в эпоху средневековья", – рассказал ученый.Говоря о находках в море, Лебединский отметил, что результатами экспедиции довольны. Много нового и интересного материала, сказал он."Исследования в Абхазии для нас являются важными, потому что район чрезвычайно интересен и в перспективе откроет еще больше памятников, больше научной информации", – сказал Лебединский.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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