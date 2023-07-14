https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/vrednaya-privychka-v-rusdrame-pokazhut-roman-s-kokainom-1046945489.html

Вредная привычка: в РУСДРАМе покажут "Роман с кокаином"

Вредная привычка: в РУСДРАМе покажут "Роман с кокаином"

Премьерные показы спектакля запланированы на выходные, 15 и 16 июля. 14.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. В государственном русском театре драмы имени Искандера покажут новый спектакль "Роман с кокаином" по роману неизвестного автора, писавшего под псевдонимом М.Агеев.На сцене ужасающего своими поступками героя сыграл актер Эмиль Петров, а поставил спектакль российский режиссер, многократный номинант премии "Золотая маска" Роман Кочержевский. По мнению режиссера, "язык" спектакля не так прост и скорее придется по вкусу более искушенному театралу, но это скорее достоинство, чем недостаток. "Никого мы не ломали, ребята помогали мне в работе. У нас было очень мало времени на репетиционный процесс, и мы почти ночевали там в репзале. Индивидуальности ребят и их способность работать в команде очень помогала этому процессу", - поделился Кочержевский впечатлениями о работе с абхазскими актерами.Ираклий Хинтба считает, что расположение театра в столице накладывает на него определенные обязательства. Театр, по его мнению, должен "подтягивать" зрителя и просвещать его, а столичный театр постоянно должен быть разным. "Роман с кокаином" - это спектакль, который, мне кажется, украсил бы афишу хорошего московского или санкт-петербургского театра. Не кажется, я точно это знаю, потому что все слагаемые такого результата есть", - уверен он. Премьерные показы "Романа с кокаином" пройдут в РУСДРАМе в ближайшие субботу и воскресенье в 19:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/khintba-rabote-rusdrama-esli-zritel-golosuet-rublem-znachit-my-delaem-chto-to-nuzhnoe-1043336292.html

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