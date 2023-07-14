https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/vyshla-dopolnennaya-kniga-anzora-agumaa-o-starom-sukhume-1046936414.html

Вышла дополненная книга Анзора Агумаа о старом Сухуме

Вышла дополненная книга Анзора Агумаа о старом Сухуме

Книгу к изданию подготовила супруга Анзора Агумаа – заведующая отделом природы Государственного музея Абхазии Таисия Алания. 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T15:25+0300

2023-07-14T15:25+0300

2023-07-14T16:09+0300

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. В фойе Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба состоялась презентация книги Анзора Агумаа "Сухумъ. Очерки по истории и архитектуре города конца XIX – начала XX века"."Книга эта очень интересная, ее можно назвать компендиумом архитектуры и истории Сухума, конца XIX – начала XX века. Но и не только по архитектуре, конечно, здесь затрагиваются многие вопросы – эта книга весома по своей насыщенности и информативности. Издание послужит большим подспорьем для написания кандидатских, а может, даже докторских диссертаций, и, конечно, она послужит настольной книгой для наших чиновников и людей, которые сейчас занимаются строительством в нашем городе", – сказал научный редактор издания, доктор исторических наук Олег Бгажба.В книгу вошли материалы из книги Анзора Агумаа "Старый Сухум", однако новое издание дополнено – текста стало больше, появились новые фото, среди которых есть и те, что неизвестны широкой аудитории.Собравшимся на презентацию зрителям показали архивные видео с участием Анзора Агумаа, в которых он рассказывал об архитектуре столицы Абхазии и своих научных изысканиях.Анзор Агумаа подготовил более ста научно-популярных статей для "Абхазской энциклопедии", он участник крупных научных конференций. При его непосредственном участии были организованы несколько международных археологических конференций и изданы их материалы. Кроме того, Агумаа – автор более 20 научных публикаций по археологии, истории, архивному делу, охране историко-культурного наследия.Ученый вместе с другими специалистами составил археологические карты и устанавливал охранные зоны памятников археологии для Сухума и Нового Афона. Он ушел из жизни в 2012 году.Переиздание дополненной книги осуществлено при финансовой поддержке сотовой компании "Аквафон-GSM".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/posledniy-rytsar-otets-drug-i-uchenyy-vspominaya-anzora-agumaa-1043495983.html

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