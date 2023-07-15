https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/akhba-o-pogode-v-abkhazii-vo-vtoroy-polovine-iyulya-rezkikh-peremen-ne-ozhidaem-1046954270.html

Ахба о погоде в Абхазии во второй половине июля: резких перемен не ожидаем

Ахба о погоде в Абхазии во второй половине июля: резких перемен не ожидаем

Главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Абхазии Лариса Ахба в эфире радио Sputnik рассказала, какой будет погода во второй половине июля. 15.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-15T13:11+0300

2023-07-15T13:11+0300

2023-07-15T13:13+0300

радио

погода в абхазии

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0f/1046954412_0:0:2521:1418_1920x0_80_0_0_83b28aa9bc78a8e55fb75a9ff7396478.jpg

Ахба о погоде в Абхазии во второй половине июля: резких перемен не ожидаем Ахба о погоде в Абхазии во второй половине июля: резких перемен не ожидаем

Обычно сухой и жаркий июль в этом году принес обильные дожди в первой половине. Они вызвали сильнейшие подтопления в разных районах Абхазии.По словам метеоролога Ларисы Ахба во второй половине месяца не ожидаются резкие перемены погоды, хотя и чувствуются перепады температуры."Такие перепады характерны для июля. Его и называют макушкой лета. Эти перепады иногда вызывают резкое изменение погоды. 16 и 17 июля ожидаем небольшие осадки местами. Потом уже до 25 июля в теплом месте циклона будет находиться территория. А где-то с 25 числа, может днем позже или раньше, ожидаем ливневый дождь, грозу, но продолжительных осадков не видим. После 26 июля почти до конца месяца будет жарко, ожидаем погоду без осадков", - сказала Ахба.По ее словам, средняя температура воздуха днем в этот период ожидается от 26 до 31 градуса, а максимальные температуры от 32 до 35 градусов жары. Ночью +17.0...+22.0°С. Температура морской воды в среднем +25 °С.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, подкасты, аудио