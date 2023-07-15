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Ахба о погоде в Абхазии во второй половине июля: резких перемен не ожидаем
Ахба о погоде в Абхазии во второй половине июля: резких перемен не ожидаем
Главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Абхазии Лариса Ахба в эфире радио Sputnik рассказала, какой будет погода во второй половине июля. 15.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-15T13:11+0300
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Ахба о погоде в Абхазии во второй половине июля: резких перемен не ожидаем
Ахба о погоде в Абхазии во второй половине июля: резких перемен не ожидаем
Обычно сухой и жаркий июль в этом году принес обильные дожди в первой половине. Они вызвали сильнейшие подтопления в разных районах Абхазии.По словам метеоролога Ларисы Ахба во второй половине месяца не ожидаются резкие перемены погоды, хотя и чувствуются перепады температуры."Такие перепады характерны для июля. Его и называют макушкой лета. Эти перепады иногда вызывают резкое изменение погоды. 16 и 17 июля ожидаем небольшие осадки местами. Потом уже до 25 июля в теплом месте циклона будет находиться территория. А где-то с 25 числа, может днем позже или раньше, ожидаем ливневый дождь, грозу, но продолжительных осадков не видим. После 26 июля почти до конца месяца будет жарко, ожидаем погоду без осадков", - сказала Ахба.По ее словам, средняя температура воздуха днем в этот период ожидается от 26 до 31 градуса, а максимальные температуры от 32 до 35 градусов жары. Ночью +17.0...+22.0°С. Температура морской воды в среднем +25 °С.
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погода в абхазии, подкасты, аудио
Ахба о погоде в Абхазии во второй половине июля: резких перемен не ожидаем
13:11 15.07.2023 (обновлено: 13:13 15.07.2023)
Главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Абхазии Лариса Ахба в эфире радио Sputnik рассказала, какой будет погода во второй половине июля.
Обычно сухой и жаркий июль в этом году принес обильные дожди в первой половине. Они вызвали сильнейшие подтопления в разных районах Абхазии.
По словам метеоролога Ларисы Ахба во второй половине месяца не ожидаются резкие перемены погоды, хотя и чувствуются перепады температуры.
"Такие перепады характерны для июля. Его и называют макушкой лета. Эти перепады иногда вызывают резкое изменение погоды. 16 и 17 июля ожидаем небольшие осадки местами. Потом уже до 25 июля в теплом месте циклона будет находиться территория. А где-то с 25 числа, может днем позже или раньше, ожидаем ливневый дождь, грозу, но продолжительных осадков не видим. После 26 июля почти до конца месяца будет жарко, ожидаем погоду без осадков", - сказала Ахба.
По ее словам, средняя температура воздуха днем в этот период ожидается от 26 до 31 градуса, а максимальные температуры от 32 до 35 градусов жары. Ночью +17.0...+22.0°С. Температура морской воды в среднем +25 °С.