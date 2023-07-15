https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/den-goroda-otmetili-v-ochamchyre-1046965586.html

День города отметили в Очамчыре

День города отметили в Очамчыре

Город Очамчыра был основан на побережье Черного моря в VI веке до нашей эры. В этом году ему исполнилось 2523 года. 15.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-15T21:31+0300

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СУХУМ, 15 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. День города отметили в Очамчыре в субботу ,15 июля.“Все наши местные мастера и крестьяне выставили свою продукцию. Также в рамках ярмарки были представлены фермерские сыры, которые производят в Абхазии. Администрация организовала фудкорт с различными угощениями для жителей и гостей Очамчыры. На вертеле также жарился бык. Жители и гости города от души провели время на набережной”, - отметил начальник отдела туризма, по международным связям и СМИ администрации Очамчырского района Дмитрий Кобахия.На набережной Очамчыры в честь 2523-летия города открылась скульптура “Ручание дельфина”. Ее автор - Геннадий Ромин-Гамгия, который работает под псевдонимом ГенЭрген. Композиция по форме напоминает плавные очертания дельфиньего хвоста, который переходит в человеческую руку, охватывающую ствол высокого дерева.Не остались в стороне и самые маленькие жители города. Для них на набережной организовали пенную вечернику и бумажное шоу. Вечером на площади начался концерт с участием звезд абхазской эстрады и бал выпускников, который ежегодно проходит в День города. Кобахия добавил, что празднование завершится музыкальным фейерверком.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/novuyu-skulpturu-otkryli-na-naberezhnoy-ochamchyry-1046956123.html

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