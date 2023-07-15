День города отметили в Очамчыре
21:31 15.07.2023 (обновлено: 21:38 15.07.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукДень города отметили в Очамчыре
© Sputnik / Томас Тхайцук
Город Очамчыра был основан на побережье Черного моря в VI веке до нашей эры. В этом году ему исполнилось 2523 года.
СУХУМ, 15 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. День города отметили в Очамчыре в субботу ,15 июля.
Утром состоялось возложение цветов у памятника павшим в Отечественной войне народа Абхазии. Затем на набережной открылась ярмарка сельхозпродуктов и произведений местных мастеров.
“Все наши местные мастера и крестьяне выставили свою продукцию. Также в рамках ярмарки были представлены фермерские сыры, которые производят в Абхазии. Администрация организовала фудкорт с различными угощениями для жителей и гостей Очамчыры. На вертеле также жарился бык. Жители и гости города от души провели время на набережной”, - отметил начальник отдела туризма, по международным связям и СМИ администрации Очамчырского района Дмитрий Кобахия.
На набережной Очамчыры в честь 2523-летия города открылась скульптура “Ручание дельфина”. Ее автор - Геннадий Ромин-Гамгия, который работает под псевдонимом ГенЭрген. Композиция по форме напоминает плавные очертания дельфиньего хвоста, который переходит в человеческую руку, охватывающую ствол высокого дерева.
© Sputnik / Томас ТхайцукДень города отметили в Очамчыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День города отметили в Очамчыре
© Sputnik / Томас ТхайцукДень города отметили в Очамчыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День города отметили в Очамчыре
© Sputnik / Томас ТхайцукДень города отметили в Очамчыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День города отметили в Очамчыре
© Sputnik / Томас ТхайцукДень города отметили в Очамчыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День города отметили в Очамчыре
© Sputnik / Томас ТхайцукДень города отметили в Очамчыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День города отметили в Очамчыре
© Sputnik / Томас ТхайцукДень города отметили в Очамчыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День города отметили в Очамчыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День города отметили в Очамчыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День города отметили в Очамчыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День города отметили в Очамчыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День города отметили в Очамчыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День города отметили в Очамчыре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День города отметили в Очамчыре
Не остались в стороне и самые маленькие жители города. Для них на набережной организовали пенную вечернику и бумажное шоу.
Вечером на площади начался концерт с участием звезд абхазской эстрады и бал выпускников, который ежегодно проходит в День города. Кобахия добавил, что празднование завершится музыкальным фейерверком.