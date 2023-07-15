https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/novuyu-skulpturu-otkryli-na-naberezhnoy-ochamchyry-1046956123.html

Новую скульптуру открыли на набережной Очамчыры

Новую скульптуру открыли на набережной Очамчыры

Автор композиции - художник-скульптор Геннадий Ромин-Гамгия, который работает под псевдонимом ГенЭрген. 15.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-15T13:00+0300

2023-07-15T13:00+0300

2023-07-15T13:00+0300

в абхазии

абхазия

новости

очамчыра

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0f/1046956258_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3b8024a5aea88f33ecc0081b1d5e5420.jpg

СУХУМ, 15 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новую скульптуру открыли на набережной Очамчыры в День города в субботу, 15 июля.“Инициатива была моя, я обратился к главе города Беслану Владимировичу (Беслан Бигвава - прим.ред). Я показал ему эскизы и модель, объяснил, что и почему. Ему понравилась сама идея, мы заключили договор, и спустя семь месяцев появилась это произведение. Нужно отметить, прежде всего, что скульптуры, которые я изготавливаю, не традиционного, классического направления. И для того, чтобы их изготовить и представить в полном виде, необходимо для начала подготовить объект для размещения. В данном случае таким объектом являются живые деревья. То есть, скульптуры, которые я создаю, размещаются на объектах природы”, - пояснил художник.Скульптура лежит на дереве, полуобхватывая ствол, длина композиции - 2,5 метра. Как отметил ГенЭрген, для растения это безопасно. Перед работой скульптор проконсультировался с руководителем экологической службы Абхазии.“Скульптура из нержавеющей стали достаточно легкая и весит всего 45 килограммов. Для дерева это не опасно”, - пояснил он.Задумка скульптуры появилась у автора еще в 2019 году. По словам Ромина-Гамгия, четыре тысячи лет тому назад в Шумеро-аккадском царстве были боги, один из которых, Еа, это получеловек-полурыба. Ко второму тысячелетию образ этого бога трансформировался, у него появилось несколько других имен и дельфиний хвост.На скульптуре аннотация с QR-кодом. Перейдя по ссылке, можно будет перейти на страницу с информацией о композиции на абхазском, русском и английском языке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/trotuarnuyu-plitku-na-naberezhnoy-ochamchyry-zamenyat--1046739355.html

абхазия

очамчыра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, очамчыра, искусство