https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/novuyu-skulpturu-otkryli-na-naberezhnoy-ochamchyry-1046956123.html
Новую скульптуру открыли на набережной Очамчыры
Новую скульптуру открыли на набережной Очамчыры
Автор композиции - художник-скульптор Геннадий Ромин-Гамгия, который работает под псевдонимом ГенЭрген. 15.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-15T13:00+0300
2023-07-15T13:00+0300
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СУХУМ, 15 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новую скульптуру открыли на набережной Очамчыры в День города в субботу, 15 июля.“Инициатива была моя, я обратился к главе города Беслану Владимировичу (Беслан Бигвава - прим.ред). Я показал ему эскизы и модель, объяснил, что и почему. Ему понравилась сама идея, мы заключили договор, и спустя семь месяцев появилась это произведение. Нужно отметить, прежде всего, что скульптуры, которые я изготавливаю, не традиционного, классического направления. И для того, чтобы их изготовить и представить в полном виде, необходимо для начала подготовить объект для размещения. В данном случае таким объектом являются живые деревья. То есть, скульптуры, которые я создаю, размещаются на объектах природы”, - пояснил художник.Скульптура лежит на дереве, полуобхватывая ствол, длина композиции - 2,5 метра. Как отметил ГенЭрген, для растения это безопасно. Перед работой скульптор проконсультировался с руководителем экологической службы Абхазии.“Скульптура из нержавеющей стали достаточно легкая и весит всего 45 килограммов. Для дерева это не опасно”, - пояснил он.Задумка скульптуры появилась у автора еще в 2019 году. По словам Ромина-Гамгия, четыре тысячи лет тому назад в Шумеро-аккадском царстве были боги, один из которых, Еа, это получеловек-полурыба. Ко второму тысячелетию образ этого бога трансформировался, у него появилось несколько других имен и дельфиний хвост.На скульптуре аннотация с QR-кодом. Перейдя по ссылке, можно будет перейти на страницу с информацией о композиции на абхазском, русском и английском языке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/trotuarnuyu-plitku-na-naberezhnoy-ochamchyry-zamenyat--1046739355.html
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абхазия, новости, очамчыра, искусство
Новую скульптуру открыли на набережной Очамчыры
Автор композиции - художник-скульптор Геннадий Ромин-Гамгия, который работает под псевдонимом ГенЭрген.
СУХУМ, 15 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новую скульптуру открыли на набережной Очамчыры в День города в субботу, 15 июля.
Автор композиции - Геннадий Ромин-Гамгия, который работает под псевдонимом ГенЭрген.
“Инициатива была моя, я обратился к главе города Беслану Владимировичу (Беслан Бигвава - прим.ред). Я показал ему эскизы и модель, объяснил, что и почему. Ему понравилась сама идея, мы заключили договор, и спустя семь месяцев появилась это произведение. Нужно отметить, прежде всего, что скульптуры, которые я изготавливаю, не традиционного, классического направления. И для того, чтобы их изготовить и представить в полном виде, необходимо для начала подготовить объект для размещения. В данном случае таким объектом являются живые деревья. То есть, скульптуры, которые я создаю, размещаются на объектах природы”, - пояснил художник.
Скульптура лежит на дереве, полуобхватывая ствол, длина композиции - 2,5 метра. Как отметил ГенЭрген, для растения это безопасно. Перед работой скульптор проконсультировался с руководителем экологической службы Абхазии.
“Скульптура из нержавеющей стали достаточно легкая и весит всего 45 килограммов. Для дерева это не опасно”, - пояснил он.
Задумка скульптуры появилась у автора еще в 2019 году. По словам Ромина-Гамгия, четыре тысячи лет тому назад в Шумеро-аккадском царстве были боги, один из которых, Еа, это получеловек-полурыба. Ко второму тысячелетию образ этого бога трансформировался, у него появилось несколько других имен и дельфиний хвост.
На скульптуре аннотация с QR-кодом. Перейдя по ссылке, можно будет перейти на страницу с информацией о композиции на абхазском, русском и английском языке.