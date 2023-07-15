https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/rossiyskie-vks-poluchili-partiyu-novykh-yak-130-zadachi-i-vozmozhnosti-1046946028.html

Российские ВКС получили партию новых Як-130: задачи и возможности

Российские ВКС получили партию новых Як-130: задачи и возможности

Агрессивная внешняя политика США и НАТО постоянно подталкивает Европу и Азию к военным конфликтам разной интенсивности – система международной безопасности... 15.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-15T09:00+0300

2023-07-15T09:00+0300

2023-07-15T11:14+0300

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В ближайшие годы и десятилетия России могут потребоваться сотни и тысячи новых военных самолетов и летчиков, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Иркутский авиазавод 11 июля передал Минобороны РФ новую партию самолетов Як-130, позволяющих на самом современном уровне обучать пилотированию боевых самолетов четвертого – пятого поколений. При этом руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь подчеркнул, что авиазавод выполняет свои обязательства по гособоронзаказу в соответствии с графиком, и в производстве находятся самолеты следующих партий – для поставки в 2023 году. Ранее Минобороны РФ получило более 100 самолетов Як-130, и в 2020 году заключило контракт на поставку еще 25 таких машин.Як-130 – двухместный реактивный учебно-боевой самолет, предназначенный для обучения пилотированию и боевой подготовки летного состава на самолетах 4 и 5 поколений. Считается основным компонентом высокотехнологичного учебно-тренировочного комплекса, в котором интегрированы система объективного контроля, компьютерные классы, пилотажные и специализированные тренажеры. Гибкое программное обеспечение позволяет Як-130 имитировать в воздухе поведение разных машин, включая тяжелые истребители Су-35С и Су-57.Самолет имеет высокую тяговооруженность. В ходе боевых действий Як-130 с ракетно-бомбовой нагрузкой до 3000 кг способен эффективно решать задачи легкого штурмовика – поражать наземные и воздушные цели в простых и сложных метеоусловиях.Российские летчики на Як-130 установили девять мировых рекордов. Этот самолет пользуется большой популярностью за рубежом, и успешно эксплуатируется военно-воздушными силами Алжира, Бангладеш, Беларуси, Лаоса и Мьянмы. По данным "Рособоронэкспорта", в последние годы иностранные заказчики получили 160 самолетов Як-130, и подписали новые контракты на 100 таких машин.Грозный лицедейСамолет выглядит компактным и могущественным. Размах крыла – 9,72 м, длина – 11,49 м, высота – 4, 76 м, максимальная взлетная масса – 10 т. Два турбореактивных двигателя АИ-222-25 с электронно-цифровой системой регулирования позволяют поднять на высоту 12500 м и доставить к цели на удалении до 1300 км три тонны различных боеприпасов – управляемых и неуправляемых ракет, корректируемых и свободно падающих авиабомб. На борту имеется также двуствольная 30-мм пушка. Максимальная скорость Як-130 – 1 050 км/час, практическая дальность – 2 100 км.Бывалые военные летчики отмечают, что боевые характеристики Як-130 на порядок выше, чем у старого учебного Л-39, а реконфигурация системы управления за счет изменения параметров устойчивости (управляемости) позволяет имитировать полет разных типов самолетов. Як-130 обладает выдающимися высотно-скоростными качествами, отличной маневренностью – летчику очень удобно пилотировать. Самолет очень хорош и в штурманском отношении, имеет спутниковую навигацию двух систем – GPS и ГЛОНАСС, которыми можно пользоваться совместно или раздельно. Як-130 гармонично сочетает учебный и боевой потенциал, на практике раскрыты не все возможности "бортового интеллекта".Самолет оснащен цифровой электродистанционной системой управления с четырехкратным резервированием. Катапультируемые кресла обеспечивают безопасное покидание самолета экипажем (через фонарь кабины) в различных аварийных ситуациях, даже при нулевой скорости или нулевой высоте.Авиатехники ценят Як-130 за простоту в обслуживании и неприхотливость. Благодаря защитным створкам воздухозаборника и рычажным стойкам шасси с шинами низкого давления машина может эксплуатироваться на грунтовых аэродромах. Самолет отрывается от взлетной полосы примерно через 12 секунд, ему необходимо не более 800 метров разбега. Ресурс Як-130 оценивается в 10 тысяч летных часов, или 30 лет эксплуатации. Государственные испытания учебно-боевого самолета Як-130 с вооружением успешно завершены в декабре 2009 года, и с февраля 2010-го самолеты поступают в ВКС России.Американский журнал The National Interest ранее рассказал об "убойном" легком российском боевом самолете Як-130, который ждет "яркое будущее". Собственно, это будущее уже наступило. На международных выставках Як-130 поражает специалистов и зрителей идеальным выполнением фигур высшего пилотажа, досягаемых лишь для самолетов поколения 4++. При этом Объединенная авиастроительная корпорация стремится постоянно наращивать возможности и боевой потенциал машины – растет линейка средств поражения, интегрируются новейшие средства разведки и радиоэлектронной борьбы.Возвращаясь к поставке 11 июля партии Як-130, следует заметить, что в начале лета в строю ВКС России заметно прибавилось также новых истребителей Су-30СМ2 и Су-35С. Растет флот стратегических флот ракетоносцев Ту-160М. И в целом поставки войскам всех систем вооружения предприятиями российского ОПК в 2023 году увеличены в пять раз.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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россия, армия, авиация, мнение, авторы, колумнисты