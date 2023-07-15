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https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/samku-leoparda-iz-kavkazskogo-zapovednika-vypustili-v-gory-adygei-1046949147.html
Самку леопарда из Сочинского нацпарка выпустили в горы Адыгеи
Самку леопарда из Сочинского нацпарка выпустили в горы Адыгеи
Восстановление популяции переднеазиатских леопардов на Кавказе - совместный труд Минприроды России, Росприроднадзора, Центра восстановления леопарда на Кавказе... 15.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-15T11:05+0300
2023-07-15T11:15+0300
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СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Самку переднеазиатского леопарда Ачипсе выпустили в адыгейских горах на территории Кавказского биосферного заповедника. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского национального парка. "За каждым выпущенным в дикую природу молодым животным, за каждым новорожденным котенком стоит огромный труд Центра восстановления леопарда на Кавказе, ученых – всех, кто шаг за шагом помогают переднеазиатскому леопарду пройти большой путь. Мы должны дать пятнистой кошке Кавказа как можно больше шансов выжить: помогать Центру, сохранять уникальные горные экосистемы, обеспечивать кормовую базу и не мешать. Это задачи, которые мы сегодня решаем комплексно", – рассказал глава Минприроды России Александр Козлов. На хищницу надели специальный ошейник, благодаря ему ученые продолжат отслеживать ее судьбу в дикой природе. До того, как "выпуститься" из центра, леопарды должны пройти серию тестов - специалисты оценивают их охотничье поведение, реакцию на человека и домашний скот. "Экзамены" были сданы успешно.Ачипсе и ее брат Чилмас родились 30 июля 2021 года в Центре восстановления леопардов Сочинского нацпарка. Их родители Шива и Филоу прибыли в Сочи из шведского зоопарка. Позже Чилмас будет позже выпущен на территории Северной Осетии.Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается и занесен в Красную книгу как вымирающий, хотя до середины XX века встречался достаточно часто. Первые "выпускники" центра были выпущены на свободу в 2016 году, всего таких особей было 13. Каждые два года на волю выпускают по три-четыре хищника, таким образом, на реализацию программы потребуется примерно 15-20 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/detenysha-leoparda-nazvali-v-chest-ozera-v-abkhazii-1041612000.html
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новости, природа, сочи
новости, природа, сочи

Самку леопарда из Сочинского нацпарка выпустили в горы Адыгеи

11:05 15.07.2023 (обновлено: 11:15 15.07.2023)
© Foto / Сочиский нацпаркСамку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике - Sputnik Абхазия, 1920, 15.07.2023
© Foto / Сочиский нацпарк
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Восстановление популяции переднеазиатских леопардов на Кавказе - совместный труд Минприроды России, Росприроднадзора, Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского нацпарка, госучреждений, научных и общественных организаций.
СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Самку переднеазиатского леопарда Ачипсе выпустили в адыгейских горах на территории Кавказского биосферного заповедника. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.
"За каждым выпущенным в дикую природу молодым животным, за каждым новорожденным котенком стоит огромный труд Центра восстановления леопарда на Кавказе, ученых – всех, кто шаг за шагом помогают переднеазиатскому леопарду пройти большой путь. Мы должны дать пятнистой кошке Кавказа как можно больше шансов выжить: помогать Центру, сохранять уникальные горные экосистемы, обеспечивать кормовую базу и не мешать. Это задачи, которые мы сегодня решаем комплексно", – рассказал глава Минприроды России Александр Козлов.
© Foto / Сочиский нацпаркСамку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике - Sputnik Абхазия
1/5
© Foto / Сочиский нацпарк
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
© Foto / Сочиский нацпаркСамку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике - Sputnik Абхазия
2/5
© Foto / Сочиский нацпарк
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
© Foto / Сочиский нацпаркСамку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике - Sputnik Абхазия
3/5
© Foto / Сочиский нацпарк
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
© Foto / Сочиский нацпаркСамку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике - Sputnik Абхазия
4/5
© Foto / Сочиский нацпарк
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
© Foto / Сочиский нацпаркСамку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике - Sputnik Абхазия
5/5
© Foto / Сочиский нацпарк
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
1/5
© Foto / Сочиский нацпарк
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
2/5
© Foto / Сочиский нацпарк
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
3/5
© Foto / Сочиский нацпарк
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
4/5
© Foto / Сочиский нацпарк
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
5/5
© Foto / Сочиский нацпарк
Самку леопарда Ачипсе из сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили на волю в Кавказском биосферном заповеднике
На хищницу надели специальный ошейник, благодаря ему ученые продолжат отслеживать ее судьбу в дикой природе. До того, как "выпуститься" из центра, леопарды должны пройти серию тестов - специалисты оценивают их охотничье поведение, реакцию на человека и домашний скот. "Экзамены" были сданы успешно.
Ачипсе и ее брат Чилмас родились 30 июля 2021 года в Центре восстановления леопардов Сочинского нацпарка. Их родители Шива и Филоу прибыли в Сочи из шведского зоопарка. Позже Чилмас будет позже выпущен на территории Северной Осетии.
Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается и занесен в Красную книгу как вымирающий, хотя до середины XX века встречался достаточно часто.
Первые "выпускники" центра были выпущены на свободу в 2016 году, всего таких особей было 13. Каждые два года на волю выпускают по три-четыре хищника, таким образом, на реализацию программы потребуется примерно 15-20 лет.
Леопард, архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 20.09.2022
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