https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/sbory-so-snayperami-proshli-v-minoborony-abkhazii-1046955353.html

Сборы со снайперами прошли в Минобороны Абхазии

Сборы со снайперами прошли в Минобороны Абхазии

Цель учений - тренировка новых способов и форм действия стрелков в бою в условиях резко меняющейся обстановки. 15.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 июл - Sputnik. На полигонах Министерства обороны Абхазии прошли десятидневные сборы с штатными снайперами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Обучение состояло из теоретических лекций, на которых военнослужащие изучали технические характеристики вооружения, правила стрельбы в различных условиях, и из практической части.Во время практических занятий, которые проходили и в дневное, и в ночное время, стрелки отрабатывали способы скрытного передвижения и маскировки, разведки местности, обнаружения и поражения целей.В конце учений среди военнослужащих прошли соревнования, на которых были выявлены лучшие стрелки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/lolua-abkhazii-nuzhna-nadezhnaya-liniya-oborony-1046783238.html

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