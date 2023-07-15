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Сборы со снайперами прошли в Минобороны Абхазии
Сборы со снайперами прошли в Минобороны Абхазии
Цель учений - тренировка новых способов и форм действия стрелков в бою в условиях резко меняющейся обстановки. 15.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-15T12:00+0300
2023-07-15T12:00+0300
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СУХУМ, 15 июл - Sputnik. На полигонах Министерства обороны Абхазии прошли десятидневные сборы с штатными снайперами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Обучение состояло из теоретических лекций, на которых военнослужащие изучали технические характеристики вооружения, правила стрельбы в различных условиях, и из практической части.Во время практических занятий, которые проходили и в дневное, и в ночное время, стрелки отрабатывали способы скрытного передвижения и маскировки, разведки местности, обнаружения и поражения целей.В конце учений среди военнослужащих прошли соревнования, на которых были выявлены лучшие стрелки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/lolua-abkhazii-nuzhna-nadezhnaya-liniya-oborony-1046783238.html
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абхазия, новости, министерство обороны абхазии, армия
абхазия, новости, министерство обороны абхазии, армия
Сборы со снайперами прошли в Минобороны Абхазии
12:00 15.07.2023 (обновлено: 12:01 15.07.2023)
Цель учений - тренировка новых способов и форм действия стрелков в бою в условиях резко меняющейся обстановки.
СУХУМ, 15 июл - Sputnik.
На полигонах Министерства обороны Абхазии прошли десятидневные сборы с штатными снайперами. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Обучение состояло из теоретических лекций, на которых военнослужащие изучали технические характеристики вооружения, правила стрельбы в различных условиях, и из практической части.
Во время практических занятий, которые проходили и в дневное, и в ночное время, стрелки отрабатывали способы скрытного передвижения и маскировки, разведки местности, обнаружения и поражения целей.
В конце учений среди военнослужащих прошли соревнования, на которых были выявлены лучшие стрелки.