https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/semnadtsat-atak-otrazili-rossiyskie-voyska-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1046957518.html

Семнадцать атак отразили российские войска на Донецком направлении за сутки

Семнадцать атак отразили российские войска на Донецком направлении за сутки

В течение суток украинские войска предпринимали попытки наступления на российские позиции на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. 15.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-15T16:15+0300

2023-07-15T16:15+0300

2023-07-15T16:15+0300

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СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Российские войска за сутки успешно отразили семнадцать атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Краснолиманском направлении отражены две атаки, пресечена деятельность диверсионной группировки. За сутки Киев потерял более 70 солдат, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицу "Д-20", склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны.На Южно-Донецком направлении отражены две атаки 37-й бригады морской пехоты ВСУ, пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Еще одна группировка была уничтожена на Запорожском направлении. В этих районах ВСУ потеряли до 210 солдат, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы "Д-30" и одна "Д-20", склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны.На Купянском направлении ВСУ потеряли до 20 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу "Д-20", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", на Херсонском направлении - до 30 солдат, три автомобиля, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установка "Акация".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах, поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины.Средства ПВО России за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили шесть украинских беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/rossiyskaya-sistema-pvo-unichtozhila-14-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1046940433.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/svo-zapad-bespokoyat-planiruyuschie-bomby-i-neplanovaya-pobeda-rossii-1046759304.html

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