https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/rossiyskaya-sistema-pvo-unichtozhila-14-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1046940433.html

Российская система ПВО уничтожила 14 украинских дронов за сутки

Российская система ПВО уничтожила 14 украинских дронов за сутки

Всего с 24 февраля 2022 года российские войска уничтожили 5009 украинских беспилотных летательных аппаратов. 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T18:35+0300

2023-07-14T18:35+0300

2023-07-14T18:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

в мире

донбасс

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038013427_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_49775ba14f3b550b56fc9563c2d4e4f2.jpg

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников за сутки, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах. На Купянском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Д-20". На Херсонском направлении Киев потерял до 70 солдат, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу "Д-30", склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ, три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. На Донецком направлении за сутки успешно отражены шестнадцать атак противника, уничтожено два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. В ходе боевых действий потери противника составили до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab", гаубица "Д-20", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36. На Краснолиманском направлении отражены три атаки противника. Уничтожены до 90 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожены шесть складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты ВСУ.На этих направлениях Киев потерял до 210 солдат, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, две гаубицы: "Мста-Б" и "Д-20", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/rossiyskie-voyska-otrazili-16-atak-vsu-na-donetskom-napravlenii-1046925606.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/svo-rossiyskie-voyska-nastupayut-na-chetyrekh-uchastkakh-fronta-1046739484.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, в мире, донбасс, министерство обороны рф