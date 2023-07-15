https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/sud-arestoval-semerykh-chelovek-po-delu-o-pokushenii-na-margaritu-simonyan-1046965099.html
Суд арестовал семерых человек по делу о покушении на Маргариту Симоньян
Суд арестовал семерых человек по делу о покушении на Маргариту Симоньян
Помимо Симоньян злоумышленники, которых координировали украинские спецслужбы, готовили покушение на журналистку Ксению Собчак. 15.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-15T20:15+0300
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СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу семерых подозреваемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргариты Симоньян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Сама Симоньян рассказала, что за этот год на нее готовится уже второе покушение, и пожелала арестованным найти в себе силы загладить вину и начать жить по-новому. Ранее сообщалось, что сотрудники российских силовых структур задержали в Москве и Рязанской области неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что покушения готовились по заданию СБУ за 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/predotvrascheno-pokushenie-na-margaritu-simonyan-1046957201.html
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россия, новости, маргарита симоньян
россия, новости, маргарита симоньян
Суд арестовал семерых человек по делу о покушении на Маргариту Симоньян
Помимо Симоньян злоумышленники, которых координировали украинские спецслужбы, готовили покушение на журналистку Ксению Собчак.
СУХУМ, 15 июл - Sputnik.
Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу семерых подозреваемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргариты Симоньян, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что пятеро из семи задержанных - несовершеннолетние. Согласно решению суда, все подозреваемые будут содержаться под стражей до 14 сентября.
Сама Симоньян рассказала, что за этот год на нее готовится уже второе покушение, и пожелала арестованным найти в себе силы загладить вину и начать жить по-новому.
Ранее сообщалось, что сотрудники российских силовых структур задержали в Москве и Рязанской области неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.
У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что покушения готовились по заданию СБУ за 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.