https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/turisty-iz-postradavshego-ot-navodneniya-gagrskogo-rayona-ne-pokidayut-abkhaziyu-1046949273.html

Туристы из пострадавшего от наводнения Гагрского района не покидают Абхазию

Туристы из пострадавшего от наводнения Гагрского района не покидают Абхазию

Более тысячи домов пострадало в результате наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. 15.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-15T15:09+0300

2023-07-15T15:09+0300

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Туристы, проводившие отпуск в Гагрском районе, после наводнения переселяются в другие места отдыха, но не покидают Абхазию. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал первый замглавы Гагрского района Адамур Цишба."Я наблюдаю такую картину, что они переселяются. Мало, кто уехал, может, совсем незначительное количество. Большую помощь в селе Лдзаа (наиболее пострадавшее село в Гагрском районе – прим.) оказал "Курорт Пицунда", который взял к себе многих туристов", - отметил он.Он добавил, что в ликвидации последствий стихии властям и жителям Гагрского района помогают все районы и города страны."Из Сухума нам помогают, из Гудауты, прислали нам волонтеров с Очамчырского, Ткуарчалского районов. В общем, помощь идет со всей республики. Своими силами очень сложно такой объем охватить. Помощь ощутимая", - сказал Цишба.Комиссия по оценке последствий стихии работает непрерывно, подчеркнул он. В этом членам комиссии помогают местные жители, которые подсказывают, кто из соседей пострадал больше всего. Кроме того, с понедельника, 17 июля, в здании центральной библиотеки откроется пункт сбора гуманитарной помощи, в котором будут принимать все, что может пригодиться пострадавшим людям - от бытовой техники до предметов гигиены.Около тысячи домов затопило в результате наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. Также были подтоплены гостиницы и рестораны, повреждены десятки автомобилей, подмыта железная дорога.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/volontery-pomogli-pyati-semyam-v-gagrskom-rayone-postradavshim-iz-za-stikhii--1046908801.html

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