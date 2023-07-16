https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/kulturnaya-afisha-abkhazii-kontserty-v-khrame-vystavka-i-spektakli-1046971046.html

Культурная афиша Абхазии: концерты в храме, выставка и спектакли

Культурная афиша Абхазии: концерты в храме, выставка и спектакли

Афиша культурных событий в Абхазии на неделю - с 17 по 23 июля. 16.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-16T18:34+0300

2023-07-16T18:34+0300

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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.Сария Кварацхелия, SputnikНа предстоящей неделе ожидается немало культурных событий. В ЦВЗ продолжается выставка “Дорога в гору” абхазского художника Виссариона Цвижба. Она открылась 11 июля и продлится до 22 июля.19 июля на территории Сухумской крепости откроется выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период". Работать она будет с 11:00 до 17:00 ежедневно.В РУСДРАМе 18 июля в 19:00 покажут полюбившийся зрителю спектакль “Софичка” по одноименному произведению Фазиля Искандера.19 и 20 июля в 19:00 на сцене театра пройдет “Рассказ мула старого Хабуга”.21 июля в 19:00 - “Кровавая свадьба”, 22 июля в 19:00 - “Красавец мужчина”, а 23 июля в 19:00 - спектакль “Электра”.В Абхазском молодежном театре 19 июля в 19:00 покажут постановку “Синьор из высшего общества”.Культурная жизнь в районахДва концерта запланировано в Пицундском храме. 19 июля в 17:00 там выступит Государственная хоровая капелла, а 22 июля в 17:00 пройдет концерт солистов Абхазской государственной филармонии.На востоке Абхазии тоже запланированы мероприятия - 19 июля в 17:00 в Доме культуры Гала пройдет концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, посмотреть который сможет любой желающий - вход будет свободным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/doroga-v-goru-v-tsvz-otkrylas-vystavka-rabot-vissariona-tsvizhba-1046850293.html

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