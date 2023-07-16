https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/otrazhena-ataka-ukrainskikh-bespilotnikov-na-sevastopol-1046966482.html

Отражена атака украинских беспилотников на Севастополь

Отражена атака украинских беспилотников на Севастополь

В ночь с 15 на 16 июля девять украинских беспилотников были сбиты или подавлены силами РЭБ у Севастополя. 16.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-16T09:00+0300

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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Российские войска отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.Позже губернатор уточнил, что еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари.По словам Развожаева, массированная и продолжительная атака была отражена "уверенно и спокойно", и ни один объект ни в городе, ни в акватории не пострадал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/semnadtsat-atak-otrazili-rossiyskie-voyska-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1046957518.html

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