https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/otrazhena-ataka-ukrainskikh-bespilotnikov-na-sevastopol-1046966482.html
Отражена атака украинских беспилотников на Севастополь
Отражена атака украинских беспилотников на Севастополь
В ночь с 15 на 16 июля девять украинских беспилотников были сбиты или подавлены силами РЭБ у Севастополя. 16.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-16T09:00+0300
2023-07-16T09:00+0300
2023-07-16T09:00+0300
россия
крым
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102372/79/1023727978_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_57967eddcb7fc7f3e588b9c013c0cbaa.jpg
СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Российские войска отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.Позже губернатор уточнил, что еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари.По словам Развожаева, массированная и продолжительная атака была отражена "уверенно и спокойно", и ни один объект ни в городе, ни в акватории не пострадал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/semnadtsat-atak-otrazili-rossiyskie-voyska-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1046957518.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102372/79/1023727978_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_9b29d45882e8b1815c95e052f8c7e128.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, крым, новости, украина
россия, крым, новости, украина
Отражена атака украинских беспилотников на Севастополь
В ночь с 15 на 16 июля девять украинских беспилотников были сбиты или подавлены силами РЭБ у Севастополя.
СУХУМ, 16 июл - Sputnik.
Российские войска отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале рассказал
губернатор Михаил Развожаев.
"Наш флот во взаимодействии с силами ПВО этой ночью отразил атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы - прим. ред). Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде", - написал он.
Позже губернатор уточнил, что еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари.
По словам Развожаева, массированная и продолжительная атака была отражена "уверенно и спокойно", и ни один объект ни в городе, ни в акватории не пострадал.