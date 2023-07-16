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Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло порт Одессы

Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло порт Одессы

Утром 16 июля из одесского порта вышел сухогруз Samsun, плавающий под турецким флагом. 16.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло одесский порт утром, 16 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters. 22 июля 2022 года Россия, Украина, ООН и Турция заключили два соглашения: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".Первый документ с Турцией и ООН по отдельности подписали Россия и Украина. Второй же, как следует из названия, исключительно РФ и ООН, и он предусматривает отсутствие барьеров для экспорта российской сельхозпродукции.Россия не раз указывала на то, что ее требования не выполняются. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в таких условиях предпосылок для продления сделки нет. Условиями продления сделки Москва называет, в том числе, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей и разблокировку счетов компаний, связанных с производством и переработкой сельхозпродукции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/poslednee-predlozhenie-putina-chto-budet-s-zernovoy-sdelkoy-1046959919.html

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