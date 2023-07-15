https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/poslednee-predlozhenie-putina-chto-budet-s-zernovoy-sdelkoy-1046959919.html

Последнее предложение Путина: что будет с зерновой сделкой

Последнее предложение Путина: что будет с зерновой сделкой

Генсек ООН Антониу Гутерреш попросил президента России продлить зерновую сделку в обмен на доступ Россельхозбанка к SWIFT. 15.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-15T19:35+0300

2023-07-15T19:35+0300

2023-07-15T19:35+0300

россия

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Ранее Москва предупреждала, что выйдет из соглашения, если Запад не выполнит взятые на себя обязательства. Все решится через несколько дней. В будущем зерновой сделки для РИА Новости разбирался Михаил Катков. История вопросаГод назад, 17 июля 2022-го, Россия, Украина, Турция и ООН договорились, что Москва гарантирует Киеву безопасный экспорт продовольствия через Черное море, а ООН обеспечит бесперебойность российских поставок сельскохозяйственных товаров и удобрений.Но надежды не оправдались. В Кремле неоднократно указывали, что танкеры застряли в западных портах, возникают проблемы с платежами и страхованием. И как минимум нужно вернуть Россельхозбанку SWIFT.В марте Москва согласилась продлить соглашение, но не на 120 дней, как просили, а на 60. В МИД предупредили: если Запад не выполнит свои обязательства, о договоре можно забыть. В конце апреля по предложению ООН американский JP Morgan начал обрабатывать некоторые платежи за экспорт российского зерна. Благодаря этому в мае сделку продлили еще на два месяца.Россия продолжает требовать отмены санкций на Россельхозбанк, Запад — против. По данным Reuters, ООН вновь предложила альтернативу: подключить к SWIFT "дочку" этого банка. "Заведомо непроходная схема", — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова. В ведомстве пояснили: на открытие филиала требуются месяцы, подключение к SWIFT — это еще три месяца, а отключение происходит в "считанные минуты". И на слово Москва уже никому не верит.Новый поворотЕврокомиссия оставляет себе пространство для маневров. "Мы, несомненно, готовы рассматривать любые варианты, способствующие достижению нашей цели, но продолжим максимально ограничивать возможности России вести войну на Украине", — заявили в Брюсселе.Путин же назвал зерновое соглашение "так называемым" и подчеркнул: "Ну хватит, в конце концов". По его словам, западные страны не собираются выполнять взятые на себя обязательства. "Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз скажут, что данные нам обещания будут исполнены, — ну пусть исполнят эти обещания, и мы сразу же присоединимся к сделке", — заключил президент.Россия уже приостанавливала сделку — 29 октября — из-за атаки Киева при поддержке Лондона на корабли Черноморского флота и гражданские суда. В теракте участвовали беспилотники, запущенные с зерновоза, следовавшего из украинского порта.Спустя несколько дней в военном ведомстве сообщили: "Украинская сторона официально заверила, что "морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями черноморской инициативы". И Москва вернулась в соглашение.Судя по всему, Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что в этот раз тоже все обойдется. Как проинформировал представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, президент Турции намерен переговорить с Путиным до 17 июля, чтобы избежать кризиса.Кто тут главныйОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что России нужно проявить жесткость и не поддаваться на уговоры."Дело не только в Россельхозбанке, о котором сейчас все твердят. Например, нам обещали дать возможность экспортировать зерно и удобрения. При этом продление сделки на несколько месяцев вовсе не означает, что ее нельзя заморозить спустя неделю, если одна из сторон не выполняет обязательств", — указывает эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов. По его мнению, Москве следовало бы давно выйти из соглашения.Западные страны не сорвут сделку в одностороннем порядке, так как на нее завязаны очень большие деньги, продолжает эксперт. Они могут обвинять Россию в бесчеловечности и еще в чем угодно, но не выйдут из переговоров. "Кроме того, Турция не сможет как-то "наказать" Москву за приостановку соглашения. Анкара сама зависит от параллельного импорта и российских инвестиций в газовый хаб и строительство АЭС "Аккую", — рассуждает аналитик. — Конечно, у Путина может состояться неприятный разговор с Эрдоганом, но в свете того, что он передал Киеву азовцев и поддержал вступление Украины в НАТО, это будет даже полезно".По словам экономиста Михаила Беляева, подключение Россельхозбанка к SWIFT — не главное. "Лучше бы Запад позволил Москве удостовериться в том, что на Украину под прикрытием зерновой сделки не попадет оружие. И зерно должны получать голодающие страны, а не европейцы, для этого можно разработать специальный механизм", — подчеркивает он.В то же время необходимо продемонстрировать, что все зависит именно от России. "Нужно перехватить инициативу. Путин очень точно высказался, он говорил не только о российских интересах. То есть приглашал к переговорам, а не выдвигал ультиматум", — отмечает Беляев.Вместе с тем эксперт уверен, что Турция не заставит Россию передумать, шантажируя прекращением экономического сотрудничества. Анкара переживает кризис, доходы от параллельного импорта и российских энергоресурсов очень помогают поддерживать стабильность. Так что придется прислушаться к доводам Москвы.

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