https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-17-iyulya-1046967476.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 июля

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием северо-западного антициклона. 16.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-16T13:50+0300

2023-07-16T13:50+0300

2023-07-16T13:50+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. В понедельник, 17 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – 762 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии