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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 июля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием северо-западного антициклона. 16.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-16T13:50+0300
2023-07-16T13:50+0300
2023-07-16T13:50+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. В понедельник, 17 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – 762 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 июля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием северо-западного антициклона.
СУХУМ, 16 июл - Sputnik. В понедельник, 17 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 762 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.