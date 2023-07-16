https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/skonchalas-dzheyn-birkin-1046969111.html

Скончалась Джейн Биркин

Скончалась Джейн Биркин

Джейн Биркин известна не только и столько как певица и актриса, но как икона стиля. 16.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-16T14:47+0300

2023-07-16T14:47+0300

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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Певица, актриса британского и французского кино Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на французский канал BFMTV.Джейн Биркин начала свою карьеру, снявшись во второстепенных ролях в фильмах Микеланджело Антониони "Калейдоскоп" и "Фотоувеличение". Мировую известность она получила после начала романа с легендарным французским певцом, актером и кинорежиссером Сержем Генсбуром. В том числе, она снялась в его скандальном фильме "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет". Также у пары есть совместная дочь - актриса и певица Шарлотта Генсбур.После более десяти лет отношений пара рассталась, и Биркин продолжила сниматься в независимых фильмах и записывать сольные альбомы. Кроме того, заметна ее роль и в мировой моде - она дала свое имя сумочке Hermès Birkin, одной из самых дорогих и популярных моделей сумок, символу богатства и статуса обладательницы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/ukol-krasoty-mozhet-li-plastika-podarit-schaste-1046533158.html

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