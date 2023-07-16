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Скончалась Джейн Биркин
Скончалась Джейн Биркин
Джейн Биркин известна не только и столько как певица и актриса, но как икона стиля. 16.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-16T14:47+0300
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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Певица, актриса британского и французского кино Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на французский канал BFMTV.Джейн Биркин начала свою карьеру, снявшись во второстепенных ролях в фильмах Микеланджело Антониони "Калейдоскоп" и "Фотоувеличение". Мировую известность она получила после начала романа с легендарным французским певцом, актером и кинорежиссером Сержем Генсбуром. В том числе, она снялась в его скандальном фильме "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет". Также у пары есть совместная дочь - актриса и певица Шарлотта Генсбур.После более десяти лет отношений пара рассталась, и Биркин продолжила сниматься в независимых фильмах и записывать сольные альбомы. Кроме того, заметна ее роль и в мировой моде - она дала свое имя сумочке Hermès Birkin, одной из самых дорогих и популярных моделей сумок, символу богатства и статуса обладательницы.
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франция, великобритания, новости, кино, мода
франция, великобритания, новости, кино, мода

Скончалась Джейн Биркин

14:47 16.07.2023
© AFP 2023 / VALERY HACHEДжейн Биркин
Джейн Биркин - Sputnik Абхазия, 1920, 16.07.2023
© AFP 2023 / VALERY HACHE
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Джейн Биркин известна не только и столько как певица и актриса, но как икона стиля.
СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Певица, актриса британского и французского кино Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на французский канал BFMTV.
"По информации BFMTV, Джейн Биркин, ставшая настоящей национальной иконой, скончалась в возрасте 76 лет", - говорится в сообщении.
Джейн Биркин начала свою карьеру, снявшись во второстепенных ролях в фильмах Микеланджело Антониони "Калейдоскоп" и "Фотоувеличение". Мировую известность она получила после начала романа с легендарным французским певцом, актером и кинорежиссером Сержем Генсбуром. В том числе, она снялась в его скандальном фильме "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет". Также у пары есть совместная дочь - актриса и певица Шарлотта Генсбур.
© AFP 2023 / STRINGER

Джейн Биркин в фильме "Если бы Дон Жуан был женщиной".

Джейн Биркин в фильме &quot;Если бы Дон Жуан был женщиной&quot;. - Sputnik Абхазия
1/2
© AFP 2023 / STRINGER

Джейн Биркин в фильме "Если бы Дон Жуан был женщиной".

© AFP 2023

Джейн Биркин.

Джейн Биркин. - Sputnik Абхазия
2/2
© AFP 2023

Джейн Биркин.

1/2
© AFP 2023 / STRINGER

Джейн Биркин в фильме "Если бы Дон Жуан был женщиной".

2/2
© AFP 2023

Джейн Биркин.

После более десяти лет отношений пара рассталась, и Биркин продолжила сниматься в независимых фильмах и записывать сольные альбомы. Кроме того, заметна ее роль и в мировой моде - она дала свое имя сумочке Hermès Birkin, одной из самых дорогих и популярных моделей сумок, символу богатства и статуса обладательницы.
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