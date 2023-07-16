Скончалась Джейн Биркин

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Певица, актриса британского и французского кино Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на французский канал BFMTV.Джейн Биркин начала свою карьеру, снявшись во второстепенных ролях в фильмах Микеланджело Антониони "Калейдоскоп" и "Фотоувеличение". Мировую известность она получила после начала романа с легендарным французским певцом, актером и кинорежиссером Сержем Генсбуром. В том числе, она снялась в его скандальном фильме "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет". Также у пары есть совместная дочь - актриса и певица Шарлотта Генсбур.После более десяти лет отношений пара рассталась, и Биркин продолжила сниматься в независимых фильмах и записывать сольные альбомы. Кроме того, заметна ее роль и в мировой моде - она дала свое имя сумочке Hermès Birkin, одной из самых дорогих и популярных моделей сумок, символу богатства и статуса обладательницы.
Джейн Биркин известна не только и столько как певица и актриса, но как икона стиля.
СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Певица, актриса британского и французского кино Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на французский канал BFMTV.
"По информации BFMTV, Джейн Биркин, ставшая настоящей национальной иконой, скончалась в возрасте 76 лет", - говорится в сообщении.
Джейн Биркин начала свою карьеру, снявшись во второстепенных ролях в фильмах Микеланджело Антониони "Калейдоскоп" и "Фотоувеличение". Мировую известность она получила после начала романа с легендарным французским певцом, актером и кинорежиссером Сержем Генсбуром. В том числе, она снялась в его скандальном фильме "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет". Также у пары есть совместная дочь - актриса и певица Шарлотта Генсбур.
После более десяти лет отношений пара рассталась, и Биркин продолжила сниматься в независимых фильмах и записывать сольные альбомы. Кроме того, заметна ее роль и в мировой моде - она дала свое имя сумочке Hermès Birkin, одной из самых дорогих и популярных моделей сумок, символу богатства и статуса обладательницы.