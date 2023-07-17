https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/aslan-bzhaniya-proinspektiroval-khod-rabot-v-tsentralnom-parke-gala-1046977247.html
Аслан Бжания проинспектировал ход работ в центральном парке Гала
Аслан Бжания проинспектировал ход работ в центральном парке Гала
К обновлению парка приступили по просьбе жителей района, с которой они обратились к главе администрации Константину Пилия. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T12:59+0300
2023-07-17T12:59+0300
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СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания осмотрел обновленный центральный парк в городе Гале. В парке были заменены старые дренажные трубы, так как на территории скапливалась вода, установлены каменные бордюры, фонари, уложена плитка, установлены лавочки и мусорные урны. Сейчас работы находятся на завершающей стадии."Единственное, у нас есть небольшая проблема с озеленением. В связи с ливневыми дождями землю чуть-чуть смыло, сейчас мы собираемся повторно рассыпать семена", –рассказал замглавы Галского района Нарсоу Джопуа.Центральный парк в Гале не обновлялся около 30 лет. Работы начались после обращения местных жителей к главе района Константину Пилия. Стоимость ремонтных работ составила более пяти миллионов рублей, деньги выделены из средств местного бюджета. Также, ранее заявлял Пилия, в парке будет проведен вай-фай и установлен арт-объект, дизайн которого разрабатывается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/futbolisty-gala-smogut-trenirovatsya-na-novom-mini-pole-1046515307.html
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Аслан Бжания проинспектировал ход работ в центральном парке Гала
12:59 17.07.2023 (обновлено: 13:09 17.07.2023)
К обновлению парка приступили по просьбе жителей района, с которой они обратились к главе администрации Константину Пилия.
СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания осмотрел обновленный центральный парк в городе Гале.
В парке были заменены старые дренажные трубы, так как на территории скапливалась вода, установлены каменные бордюры, фонари, уложена плитка, установлены лавочки и мусорные урны. Сейчас работы находятся на завершающей стадии.
"Единственное, у нас есть небольшая проблема с озеленением. В связи с ливневыми дождями землю чуть-чуть смыло, сейчас мы собираемся повторно рассыпать семена", –рассказал замглавы Галского района Нарсоу Джопуа.
Центральный парк в Гале не обновлялся около 30 лет. Работы начались после обращения местных жителей к главе района Константину Пилия. Стоимость ремонтных работ составила более пяти миллионов рублей, деньги выделены из средств местного бюджета. Также, ранее заявлял Пилия, в парке будет проведен вай-фай и установлен арт-объект, дизайн которого разрабатывается.