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Более 30 миллионов собственных доходов получил бюджет Галского района за полгода

Более 30 миллионов собственных доходов получил бюджет Галского района за полгода

Бюджет Галского района дотационный, часть расходов покрывается за счет республиканского бюджета. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T14:45+0300

2023-07-17T14:45+0300

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СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Исполнение доходной части бюджета Галского района в первом полугодии 2023 года в части собственных доходов составило 31,1 миллиона рублей. Об этом глава финансового отдела районной администрации Хаджарат Адзынба рассказал на отчетном совещании президента Абхазии.Кроме того, добавил Адзынба, это на 8,5 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2022 года.Глава финотдела пояснил, что с января этого года в бюджет района поступило более 90 миллионов рублей из республиканского бюджета, в том числе 200 тысяч рублей из резервного фонда главы государства. Расходная часть бюджета была исполнена на 101,8%. При утвержденной сумме в 115,2 миллиона рублей было потрачено 117,2 миллиона. Большая часть средств пошла на общегосударственные расходы – оплату труда бюджетников, районные мероприятия, оказание материальной помощи населению.На совещании также выступил глава районной налоговой службы Роберт Жиба. По его словам, общее поступление составило более 32 миллионов рублей при плане в 22 миллиона рублей. Большая часть суммы приходится на налог на прибыль – сумма за полгода составляет 21,4 миллиона рублей. Налог на прибыль составил 2,4 миллиона рублей, земельный налог – 3,3 миллиона рублей. Все показатели, по словам Жиба, были перевыполнены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/bolee-120-millionov-rubley-postupilo-v-byudzhet-gulrypshskogo-rayona-za-polgoda-1046931896.html

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