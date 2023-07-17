https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/bolee-40-millionov-rubley-zadolzhali-zhiteli-galskogo-rayona-za-elektrichestvo-1046983866.html
Более 40 миллионов рублей задолжали жители Галского района за электричество
Более 40 миллионов рублей задолжали жители Галского района за электричество
Всего в Галском районе 7718 абонентов, 369 из них - льготники. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T17:39+0300
2023-07-17T17:39+0300
2023-07-17T18:50+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
новости
галский район
черноморэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0c/1045227170_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_64e6265b8560b20cb6592614dd8288a9.jpg
СУХУМ, 17 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Задолженность жителей Галского района за электричество за первое полугодие 2023 года составляет 44,1 миллиона рублей, сообщил руководитель районного филиала "Черноморэнерго" Нияз Джгереная на отчетном заседании президента Абхазии. Юридическим лицам было начислено 3,9 миллиона рублей за свет, 2,9 миллиона было оплачено. Начисление за электроэнергию для физических лиц составило 53,9 миллиона рублей, из них было оплачено 10,8 миллиона.За это время было потреблено 48 миллионов киловатт-часов, на восемь миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Джгереная, это может быть связано с установкой счетчиков - с января приборы учета установили 321 абоненту.Кроме того, в районе было изъято 50 аппаратов для майнинга криптовалют.Джгереная рассказал, что сотрудники Галской РЭС (региональная электрическая сеть - прим.) с начала года установили два дополнительных трансформатора в черте города, заменили 25 опор и три километра линии электропередач. Ведется работа по установке приборов учета. "Черноморэнерго" выделил филиалу тысячу счетчиков, всего планируется установить более двух тысяч штук.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/bolee-45-millionov-rubley-sostavlyaet-zadolzhennost-za-elektrichestvo-v-sukhumskom-rayone-1046936816.html
абхазия
галский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0c/1045227170_106:0:1815:1282_1920x0_80_0_0_c6b33ec09b92b9289c7bf38a55b7101d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, галский район, черноморэнерго
абхазия, новости, галский район, черноморэнерго
Более 40 миллионов рублей задолжали жители Галского района за электричество
17:39 17.07.2023 (обновлено: 18:50 17.07.2023)
Всего в Галском районе 7718 абонентов, 369 из них - льготники.
СУХУМ, 17 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Задолженность жителей Галского района за электричество за первое полугодие 2023 года составляет 44,1 миллиона рублей, сообщил руководитель районного филиала "Черноморэнерго" Нияз Джгереная на отчетном заседании президента Абхазии.
Всего за шесть месяцев за электроэнергию было начислено 57,9 миллиона рублей, из которых оплачено только 13,8 миллиона.
Юридическим лицам было начислено 3,9 миллиона рублей за свет, 2,9 миллиона было оплачено. Начисление за электроэнергию для физических лиц составило 53,9 миллиона рублей, из них было оплачено 10,8 миллиона.
За это время было потреблено 48 миллионов киловатт-часов, на восемь миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Джгереная, это может быть связано с установкой счетчиков - с января приборы учета установили 321 абоненту.
Кроме того, в районе было изъято 50 аппаратов для майнинга криптовалют.
Джгереная рассказал, что сотрудники Галской РЭС (региональная электрическая сеть - прим.) с начала года установили два дополнительных трансформатора в черте города, заменили 25 опор и три километра линии электропередач.
Ведется работа по установке приборов учета. "Черноморэнерго" выделил филиалу тысячу счетчиков, всего планируется установить более двух тысяч штук.