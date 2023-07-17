https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/bolee-40-millionov-rubley-zadolzhali-zhiteli-galskogo-rayona-za-elektrichestvo-1046983866.html

Более 40 миллионов рублей задолжали жители Галского района за электричество

Более 40 миллионов рублей задолжали жители Галского района за электричество

Всего в Галском районе 7718 абонентов, 369 из них - льготники. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T17:39+0300

2023-07-17T17:39+0300

2023-07-17T18:50+0300

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СУХУМ, 17 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Задолженность жителей Галского района за электричество за первое полугодие 2023 года составляет 44,1 миллиона рублей, сообщил руководитель районного филиала "Черноморэнерго" Нияз Джгереная на отчетном заседании президента Абхазии. Юридическим лицам было начислено 3,9 миллиона рублей за свет, 2,9 миллиона было оплачено. Начисление за электроэнергию для физических лиц составило 53,9 миллиона рублей, из них было оплачено 10,8 миллиона.За это время было потреблено 48 миллионов киловатт-часов, на восемь миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Джгереная, это может быть связано с установкой счетчиков - с января приборы учета установили 321 абоненту.Кроме того, в районе было изъято 50 аппаратов для майнинга криптовалют.Джгереная рассказал, что сотрудники Галской РЭС (региональная электрическая сеть - прим.) с начала года установили два дополнительных трансформатора в черте города, заменили 25 опор и три километра линии электропередач. Ведется работа по установке приборов учета. "Черноморэнерго" выделил филиалу тысячу счетчиков, всего планируется установить более двух тысяч штук.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/bolee-45-millionov-rubley-sostavlyaet-zadolzhennost-za-elektrichestvo-v-sukhumskom-rayone-1046936816.html

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