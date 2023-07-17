https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/dmitriy-gvazava-prinyal-uchastie-v-avtogonkakh-v-italii-1046984591.html

Дмитрий Гвазава принял участие в автогонках в Италии

Дмитрий Гвазава принял участие в автогонках в Италии

Чемпионат "Fanatec GT World Challenge Europe Рowered by AWS" прошел на автодроме "Мизано" в Римини с 15 по 16 июля. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T18:05+0300

2023-07-17T18:05+0300

2023-07-17T18:25+0300

в абхазии

абхазия

новости

дмитрий гвазава

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/11/1046984112_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cf9cbe3b54467ac7e64f2c14bf881918.jpg

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава выступил на чемпионате "Fanatec GT World Challenge Europe Рowered by AWS" в Италии. Об этом Гвазава рассказал Sputnik.Он с сожалением отметил, что заезд выдался не столь удачным, как хотелось ему и его команде.Гвазава признался, что испытывает смешанные чувства после гонки. По его словам, показать хороший результат не удалось, но получилось продемонстрировать потенциал и скорость."Как сказал Спинели, другие команды и пилоты тратят миллионы долларов на это, а мы без всего этого показали автоспортивному обществу, кто мы такие. Мы были как темная лошадка, которая ворвалась в чемпионат. Сама команда хоть и с большим именем, но давно уже регулярно в нем не участвовала", - подчеркнул Гвазава.Дмитрий Гвазава занимается профессиональными автогонками с 2010 года. В ноябре 2018 года он стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO. Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвовал в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4. В ноябре 2019 года французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана".В июне 2022 года Дмитрий Гвазава и его напарник Милан Петеле из Франции в составе итальянской команды "Target Racing" завоевали "бронзу" во втором этапе чемпионата Lamborghini Super Trofeo Europe.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/avtogonschik-gvazava-budet-vystupat-v-shleme-s-abkhazskim-flagom-1043896050.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, дмитрий гвазава, спорт