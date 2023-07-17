https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/dmitriy-gvazava-prinyal-uchastie-v-avtogonkakh-v-italii-1046984591.html
Дмитрий Гвазава принял участие в автогонках в Италии
Дмитрий Гвазава принял участие в автогонках в Италии
Чемпионат "Fanatec GT World Challenge Europe Рowered by AWS" прошел на автодроме "Мизано" в Римини с 15 по 16 июля. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T18:05+0300
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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава выступил на чемпионате "Fanatec GT World Challenge Europe Рowered by AWS" в Италии. Об этом Гвазава рассказал Sputnik.Он с сожалением отметил, что заезд выдался не столь удачным, как хотелось ему и его команде.Гвазава признался, что испытывает смешанные чувства после гонки. По его словам, показать хороший результат не удалось, но получилось продемонстрировать потенциал и скорость."Как сказал Спинели, другие команды и пилоты тратят миллионы долларов на это, а мы без всего этого показали автоспортивному обществу, кто мы такие. Мы были как темная лошадка, которая ворвалась в чемпионат. Сама команда хоть и с большим именем, но давно уже регулярно в нем не участвовала", - подчеркнул Гвазава.Дмитрий Гвазава занимается профессиональными автогонками с 2010 года. В ноябре 2018 года он стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO. Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвовал в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4. В ноябре 2019 года французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана".В июне 2022 года Дмитрий Гвазава и его напарник Милан Петеле из Франции в составе итальянской команды "Target Racing" завоевали "бронзу" во втором этапе чемпионата Lamborghini Super Trofeo Europe.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/avtogonschik-gvazava-budet-vystupat-v-shleme-s-abkhazskim-flagom-1043896050.html
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абхазия, новости, дмитрий гвазава, спорт
Дмитрий Гвазава принял участие в автогонках в Италии
18:05 17.07.2023 (обновлено: 18:25 17.07.2023)
Чемпионат "Fanatec GT World Challenge Europe Рowered by AWS" прошел на автодроме "Мизано" в Римини с 15 по 16 июля.
СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава выступил на чемпионате "Fanatec GT World Challenge Europe Рowered by AWS" в Италии. Об этом Гвазава рассказал Sputnik.
Он с сожалением отметил, что заезд выдался не столь удачным, как хотелось ему и его команде.
"Передо мной ехала "AUDI" из другого класса, очень медленно. По тактике, я начал ее обгонять для того, чтобы не застревать за ним, не терять время. Во время обгона у нас был контакт с соперником, и я проколол колесо об его кузов. Мы вынуждены были заехать на пит-стоп, потеряли кучу времени. Мы доехали, но в третьей десятке", - уточнил он.
Гвазава признался, что испытывает смешанные чувства после гонки. По его словам, показать хороший результат не удалось, но получилось продемонстрировать потенциал и скорость.
"Как сказал Спинели, другие команды и пилоты тратят миллионы долларов на это, а мы без всего этого показали автоспортивному обществу, кто мы такие. Мы были как темная лошадка, которая ворвалась в чемпионат. Сама команда хоть и с большим именем, но давно уже регулярно в нем не участвовала", - подчеркнул Гвазава.
Дмитрий Гвазава занимается профессиональными автогонками с 2010 года. В ноябре 2018 года он стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO. Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвовал в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4. В ноябре 2019 года французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана".
В июне 2022 года Дмитрий Гвазава и его напарник Милан Петеле из Франции в составе итальянской команды "Target Racing" завоевали "бронзу" во втором этапе чемпионата Lamborghini Super Trofeo Europe.