https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/avtogonschik-gvazava-budet-vystupat-v-shleme-s-abkhazskim-flagom-1043896050.html

Автогонщик Гвазава будет выступать в шлеме с абхазским флагом

Автогонщик Гвазава будет выступать в шлеме с абхазским флагом

Надписи и рисунки на своем новом автогоночном шлеме Дмитрий Гвазава посвятил Абхазии и памяти о близком друге. 01.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-01T18:56+0300

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Гудауты Дмитрий Гвазава будет выступать в шлеме с флагом Абхазии и упоминанием родного города, рассказал он корреспонденту Sputnik.Он уточнил, что производитель шлема – немецкая компания "Schuberth", шлемы которой используют многие автогонщики, среди которых был легендарный Михаэль Шумахер. А в цвета абхазского флага его раскрасила итальянская компания "Cf Design Racing Pаint".По словам Гвазава, его руководство и команда не стали противиться новому дизайну аксессуара. Напротив, это вызвало интерес к Абхазии и желание некоторых коллег Гвазава посетить республику.По словам абхазского автогонщика, ему поступило предложение принять участие в Европейской автоспортивной серии гонок на выносливость "Ле-ман", победитель которых получает право участия в "Ле-мане 24 часа". Но от этих соревнований Гвазава пришлось отказаться."Организаторы требуют от пилотов, которые ездят по российской лицензии, документ, осуждающий военную спецоперацию на Украине. Я поддерживаю Россию, и для меня подписание такого документа неприемлемо. Надеюсь, что скоро ситуация поменяется или мне удастся получить лицензию от другой страны, и я смогу участвовать в европейских чемпионатах", – сказал Гвазава.Гвазава добавил, что в связи с новыми требованиями к автогонщикам из России, ему пришлось сделать паузу и вернуться в Москву, где он продолжит свои тренировки. Он также выразил надежду на то, что в 2024 году ему удастся вернуться на европейские спортивные трассы.Срок подписанного в 2021 году контракта с итальянской командой "Target Racing", в составе которой Гвазава принимал участие в чемпионате Lamborghini Super Trofeo, истек в конце 2022 года и не был продлен.Дмитрий Гвазава занимается профессиональными автогонками с 2010 года. В ноябре 2018 года он стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO. Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвовал в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4. В ноябре 2019 года французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана".В июне 2022 года Дмитрий Гвазава и его напарник Милан Петеле из Франции в составе итальянской команды "Target Racing" завоевали "бронзу" во втором этапе чемпионата Lamborghini Super Trofeo Europe.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/avtogonschik-iz-abkhazii-dmitriy-gvazava-vystupil-na-chempionate-v-italii-1038500180.html

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