https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/dvadtsat-prestupleniy-bylo-raskryto-v-galskom-rayone-s-yanvarya-2023-goda-1046981988.html

Двадцать преступлений было раскрыто в Галском районе с января 2023 года

Двадцать преступлений было раскрыто в Галском районе с января 2023 года

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 16 преступлений, 13 из них было раскрыто. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T15:20+0300

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СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. За первое полугодие 2023 года сотрудники ОВД по Галскому району раскрыли 20 преступлений, рассказал на отчетном совещании президента Аслана Бжания начальник районного УВД Беслан Жвания.Всего в районе было совершено 25 преступлений, в том числе четыре кражи, два покушения на убийство, незаконный оборот оружия. Раскрываемость составила 80%.За отчетный период, добавил Жвания, было зарегистрировано восемь тяжких преступлений, три из них раскрыто.Что касается ситуации на дорогах, то в 2023 году в Галском районе произошло пять автомобильных аварий, в которых пострадали четыре человека. Всего было выявлено 2083 нарушений правил дорожного движения, в том числе вождение в нетрезвом виде и езда без прав. Общая сумма штрафов за нарушения на дорогах, по словам Жвания, составила 1,3 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/ezda-na-ponizhenie-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-may-1046364155.html

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