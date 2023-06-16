https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/ezda-na-ponizhenie-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-may-1046364155.html
Езда на понижение: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за май
Езда на понижение: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за май
Согласно данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции составили 7997 протоколов за различные нарушения ПДД в мае. 16.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-16T09:00+0300
2023-06-16T09:00+0300
2023-06-16T10:37+0300
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С начала 2023 года в Абхазии наблюдается тенденция по снижению количества выписанных штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Если в январе инспекторами было составлено 917 протоколов, то уже в мае эта цифра опустилась до 380.SputnikНе исключено, что на выявление водителей, севших за руль пьяными, повлияло решение Парламента Абхазии о повышении штрафов за это правонарушение от 12 до 30 тысяч рублей с лишением прав на полгода.На второй строчке расположилась Гудаута, где за месяц было выписано 87 штрафов за езду подшофе. Лидером статистики по-прежнему остается столица республики со 111 протоколами, что, впрочем, на 19 "писем счастья" меньше апрельских результатов.Поменялись местами Очамчыра и Гулрыпш, последний подошел к "пьедесталу" на шаг ближе. Замыкают список Сухумский, Ткуарчалский и Галский районы. Даже, если сложить все выписанные там штрафы, этого было бы недостаточно для "призового" места.В возрастной категории изменений по сравнению с апрелем нет. Пусть и с небольшим опережением, "золото" вновь ушло нетрезвым автолюбителям в возрасте от 30 до 35 лет, "серебро" удалось сохранить тем, кому от 35 до 40 лет, а "бронза" остается в копилке водителей в возрасте от 40 до 45 лет.Несовершеннолетних "лихачей" и тех, кому от 18 до 20 лет в мае выявлено не было. Самому молодому нетрезвому участнику автомобильного движения, "пойманному" в Гагре, в апреле был 21 год, а двум наиболее взрослым нарушителям из Гудауты и Сухумского района - по 69 лет. Они старше своего апрельского предшественника на шесть лет.Количество представительниц прекрасной половины человечества, севших за руль своих автомобилей после распития горячительных напитков, тоже сократилось – с семи в апреле до четырех в мае. Две из них были из Сухума, одна – из Гагры, еще одна – из Сухумского района.В День труда, 1 мая, блюстители правопорядка составили десять протоколов за езду в нетрезвом состоянии на дорогах страны. В День Победы в Великой Отечественной войне им пришлось испортить праздничное настроение 13 автомобилистам. Наиболее спокойным днем выдался 8 мая – ни одного штрафа за пьяную езду выписано не было.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/gai-abkhazii-proverit-narushayut-li--voditeli-marshrutok-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-1045940152.html
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абхазия, гаи, новости
Езда на понижение: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за май
09:00 16.06.2023 (обновлено: 10:37 16.06.2023)
Согласно данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции составили 7997 протоколов за различные нарушения ПДД в мае.
С начала 2023 года в Абхазии наблюдается тенденция по снижению количества выписанных штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Если в январе инспекторами было составлено 917 протоколов, то уже в мае эта цифра опустилась до 380.
Не исключено, что на выявление водителей, севших за руль пьяными, повлияло решение Парламента Абхазии о повышении штрафов за это правонарушение от 12 до 30 тысяч рублей с лишением прав на полгода.
Что касается городов и районов страны, то в контексте занимаемых ими мест в нашем рейтинге существенных изменений не наблюдается. Несмотря на то, что в первой декаде мая Гагра немного обогнала своих "конкурентов" - Сухум и Гудауту, в последующий 21 день она сдала позиции и снова заняла третье место.
На второй строчке расположилась Гудаута, где за месяц было выписано 87 штрафов за езду подшофе. Лидером статистики по-прежнему остается столица республики со 111 протоколами, что, впрочем, на 19 "писем счастья" меньше апрельских результатов.
Поменялись местами Очамчыра и Гулрыпш, последний подошел к "пьедесталу" на шаг ближе. Замыкают список Сухумский, Ткуарчалский и Галский районы. Даже, если сложить все выписанные там штрафы, этого было бы недостаточно для "призового" места.
В возрастной категории изменений по сравнению с апрелем нет. Пусть и с небольшим опережением, "золото" вновь ушло нетрезвым автолюбителям в возрасте от 30 до 35 лет, "серебро" удалось сохранить тем, кому от 35 до 40 лет, а "бронза" остается в копилке водителей в возрасте от 40 до 45 лет.
Несовершеннолетних "лихачей" и тех, кому от 18 до 20 лет в мае выявлено не было. Самому молодому нетрезвому участнику автомобильного движения, "пойманному" в Гагре, в апреле был 21 год, а двум наиболее взрослым нарушителям из Гудауты и Сухумского района - по 69 лет. Они старше своего апрельского предшественника на шесть лет.
Количество представительниц прекрасной половины человечества, севших за руль своих автомобилей после распития горячительных напитков, тоже сократилось – с семи в апреле до четырех в мае. Две из них были из Сухума, одна – из Гагры, еще одна – из Сухумского района.
В День труда, 1 мая, блюстители правопорядка составили десять протоколов за езду в нетрезвом состоянии на дорогах страны. В День Победы в Великой Отечественной войне им пришлось испортить праздничное настроение 13 автомобилистам. Наиболее спокойным днем выдался 8 мая – ни одного штрафа за пьяную езду выписано не было.