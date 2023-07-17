https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/gagrskiy-sud-rassmotrit-delo-o-strelbe-v-tsandripshe-1046985140.html

Гагрский суд рассмотрит дело о стрельбе в Цандрипше

Гагрский суд рассмотрит дело о стрельбе в Цандрипше

Бадра Пилия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 29 и часть 1 статьи 99 Уголовного кодекса Абхазии (покушение на умышленное... 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T18:56+0300

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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Гагрский суд рассмотрит дело в отношении Бадры Пилия, открывшего стрельбу в поселке Цандрыпш 20 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. Для совершения преступления Пилия заранее подготовил гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра и, выбежав из машины, выстрелил в Анкваб, который сидел в своей машине марки "Хонда".Анкваб выбежал из машины, избежав пули, и стал убегать, но Пилия выстрелил еще раз, из-за чего потерпевший получил дробное ранение в голову и шею. Анкваб был доставлен в больницу, ему была оказана неотложная медицинская помощь. Бадра Пилия с места преступления скрылся. Он был задержан позднее, 27 сентября и заключен под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-romana-dzhugeliya-1046693956.html

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