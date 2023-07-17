https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/it-klass-otkryli-v-sukhumskoy-sredney-shkole-10-1046979306.html

IT-класс открыли в сухумской средней школе №10

IT-класс открыли в сухумской средней школе №10

Главная цель запуска кабинета - популяризация сферы информационных технологий среди учеников школы. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T13:46+0300

2023-07-17T13:46+0300

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СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. В сухумской общеобразовательной школе №10 открылся IT-класс.В помещении, где расположился IT-класс, сделали капитальный ремонт, оборудовали 20 учебных мест. Уже приобретены мощные ноутбуки, которые позволят школьникам изучать программирование, дизайн и компьютерную графику."IT-класс позволяет полноценно заниматься в любой сфере, касающейся компьютерного программирования. Можно проводить широкий спектр занятий по этому направлению, от программирования до дизайна", – сказал специалист Управления образования администрации города Сухум Левон Малхасян.Директор школы Аида Кварчелия поблагодарила главу внешнеполитического ведомства Инала Ардзинба за оказанную помощь и отметила важность доступности образования в IT-сфере для учеников школы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/it-klass-otkroyut-v-sukhumskoy-shkole-10-1044605773.html

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