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IT-класс открыли в сухумской средней школе №10
IT-класс открыли в сухумской средней школе №10
Главная цель запуска кабинета - популяризация сферы информационных технологий среди учеников школы. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T13:46+0300
2023-07-17T13:46+0300
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СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. В сухумской общеобразовательной школе №10 открылся IT-класс.В помещении, где расположился IT-класс, сделали капитальный ремонт, оборудовали 20 учебных мест. Уже приобретены мощные ноутбуки, которые позволят школьникам изучать программирование, дизайн и компьютерную графику."IT-класс позволяет полноценно заниматься в любой сфере, касающейся компьютерного программирования. Можно проводить широкий спектр занятий по этому направлению, от программирования до дизайна", – сказал специалист Управления образования администрации города Сухум Левон Малхасян.Директор школы Аида Кварчелия поблагодарила главу внешнеполитического ведомства Инала Ардзинба за оказанную помощь и отметила важность доступности образования в IT-сфере для учеников школы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/it-klass-otkroyut-v-sukhumskoy-shkole-10-1044605773.html
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абхазия, мид абхазии, новости, образование, технологии
IT-класс открыли в сухумской средней школе №10
13:46 17.07.2023 (обновлено: 15:32 17.07.2023)
Главная цель запуска кабинета - популяризация сферы информационных технологий среди учеников школы.
СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. В сухумской общеобразовательной школе №10 открылся IT-класс.
Класс был запущен при поддержке министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба – бывшего ученика этого учебного заведения.
В помещении, где расположился IT-класс, сделали капитальный ремонт, оборудовали 20 учебных мест. Уже приобретены мощные ноутбуки, которые позволят школьникам изучать программирование, дизайн и компьютерную графику.
"IT-класс позволяет полноценно заниматься в любой сфере, касающейся компьютерного программирования. Можно проводить широкий спектр занятий по этому направлению, от программирования до дизайна", – сказал специалист Управления образования администрации города Сухум Левон Малхасян.
Директор школы Аида Кварчелия поблагодарила главу внешнеполитического ведомства Инала Ардзинба за оказанную помощь и отметила важность доступности образования в IT-сфере для учеников школы.