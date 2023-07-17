https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/khusnullin-nazval-sroki-vozobnovleniya-avtomobilnogo-dvizheniya-na-krymskom-mostu-1046986010.html

Хуснуллин назвал сроки возобновления автомобильного движения на Крымском мосту

Хуснуллин назвал сроки возобновления автомобильного движения на Крымском мосту

Один пролет моста был разрушен в результате теракта и неподлежит восстановлению, второй поврежден, но находится на опоре, сами опоры не повреждены. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T20:30+0300

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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Движение по Крымскому мосту сначала будет запущено в реверсивном режиме по одной полосе, сообщил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.Вице-премьер уточнил, что двустороннее движение по одной стороне моста, предварительно, запустят 15 сентября, по второй - в ноябре. Говоря об ущербе, Хуснуллин уточнил, что одна сторона пролета в сторону Керчи разрушена полностью. Ее будут демонтировать. "Одна часть пролета, которая в сторону Керчи, она разрушена полностью. Ее придется демонтировать. Я сам лично осмотрел вместе с проектировщиками, строителями - вижу, что она не подлежит восстановлению ", - сказал Хуснуллин.Металлические конструкции для Крымского моста уже начали готовить, базовая технология для восстановления определена. Вице-премьер пояснил, что подходы плавучими кранами к поврежденной опоре невозможны, для работ будут строить временный мост.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/putin-zayavil-chto-rossiya-otvetit-na-terakt-na-krymskom-mostu-1046985899.html

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