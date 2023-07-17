https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/khusnullin-nazval-sroki-vozobnovleniya-avtomobilnogo-dvizheniya-na-krymskom-mostu-1046986010.html
Хуснуллин назвал сроки возобновления автомобильного движения на Крымском мосту
Хуснуллин назвал сроки возобновления автомобильного движения на Крымском мосту
Один пролет моста был разрушен в результате теракта и неподлежит восстановлению, второй поврежден, но находится на опоре, сами опоры не повреждены. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T20:30+0300
2023-07-17T20:30+0300
2023-07-17T20:35+0300
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103013/54/1030135471_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_7be637f0bd5cb646e8e86ced9d7d217a.jpg
СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Движение по Крымскому мосту сначала будет запущено в реверсивном режиме по одной полосе, сообщил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.Вице-премьер уточнил, что двустороннее движение по одной стороне моста, предварительно, запустят 15 сентября, по второй - в ноябре. Говоря об ущербе, Хуснуллин уточнил, что одна сторона пролета в сторону Керчи разрушена полностью. Ее будут демонтировать. "Одна часть пролета, которая в сторону Керчи, она разрушена полностью. Ее придется демонтировать. Я сам лично осмотрел вместе с проектировщиками, строителями - вижу, что она не подлежит восстановлению ", - сказал Хуснуллин.Металлические конструкции для Крымского моста уже начали готовить, базовая технология для восстановления определена. Вице-премьер пояснил, что подходы плавучими кранами к поврежденной опоре невозможны, для работ будут строить временный мост.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/putin-zayavil-chto-rossiya-otvetit-na-terakt-na-krymskom-mostu-1046985899.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103013/54/1030135471_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_6ad70142b57f57e2694eb6936cb76cd2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия
Хуснуллин назвал сроки возобновления автомобильного движения на Крымском мосту
20:30 17.07.2023 (обновлено: 20:35 17.07.2023)
Один пролет моста был разрушен в результате теракта и неподлежит восстановлению, второй поврежден, но находится на опоре, сами опоры не повреждены.
СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Движение по Крымскому мосту сначала будет запущено в реверсивном режиме по одной полосе, сообщил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он пояснил, что движение для легковых машин будет запущено уже в полночь, а если все будет в порядке, то на мост будут пропускать и более тяжелые автомобили весом до пяти тонн.
Вице-премьер уточнил, что двустороннее движение по одной стороне моста, предварительно, запустят 15 сентября, по второй - в ноябре.
Говоря об ущербе, Хуснуллин уточнил, что одна сторона пролета в сторону Керчи разрушена полностью. Ее будут демонтировать.
"Одна часть пролета, которая в сторону Керчи, она разрушена полностью. Ее придется демонтировать. Я сам лично осмотрел вместе с проектировщиками, строителями - вижу, что она не подлежит восстановлению ", - сказал Хуснуллин.
Металлические конструкции для Крымского моста уже начали готовить, базовая технология для восстановления определена. Вице-премьер пояснил, что подходы плавучими кранами к поврежденной опоре невозможны, для работ будут строить временный мост.