https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/minkova-rasskazala-o-sostoyanii-devochki-postradavshey-v-terakte-na-krymskom-mostu-1046975747.html

Минькова рассказала о состоянии девочки, пострадавшей в теракте на Крымском мосту

Минькова рассказала о состоянии девочки, пострадавшей в теракте на Крымском мосту

Родители девочки погибли во время теракта на Крымском мосту. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T11:48+0300

2023-07-17T11:48+0300

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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Жизни девочки, пострадавшей во время террористической атаки на Крымский мост, ничего не угрожает, сообщила в своем Telegram-канале замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова."Ночью в происшествии на Крымском мосту пострадала несовершеннолетняя. Ее госпитализировали с сочетанной травмой – повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно", – написала она.Минькова уточнила, что консилиум врачей примет решение о дальнейшем лечении девочки. Если ее состояние будет стабильным, ее на вертолете доставят в реанимацию Детской краевой клинической больницы.ЧП на Крымском мосту произошло в ночь с 16 на 17 июля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Следственный комитет России возбудил по факту повреждения Крымского моста уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса ("Террористический акт").

https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/nak-nazval-ataku-na-krymskiy-most-teraktom-1046974720.html

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