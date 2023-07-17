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https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/plan-po-sobstvennym-dokhodam-byudzheta-tkuarchalskogo-rayona-perevypolnen-1046986190.html
План по собственным доходам бюджета Ткуарчалского района перевыполнен
План по собственным доходам бюджета Ткуарчалского района перевыполнен
Президент Абхазии Аслан Бжания провел выездное совещание с активом Ткуарчальского района в понедельник, 17 июля. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
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2023-07-17T20:47+0300
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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Полугодовой план по собственным доходам в Ткуарчалском районе перевыполнен на 3%, сообщила на выездном совещании президента Абхазии Аслана Бжания глава финотдела районной администрации Людмила Киселева. Всего же в районный бюджет, пояснила Киселева, поступило 106,4 миллиона рублей. 30 из них - дотации, еще 59,2 миллиона - субсидии из республиканского бюджета. Расходы бюджета за шесть месяцев составили 107,6 миллиона рублей, 87 миллионов из них пошли на выплату зарплат работникам бюджетной сферы. Сотрудникам всех организаций, подчеркнула Киселева, выплачена зарплата за пять месяцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/bolee-30-millionov-sobstvennykh-dokhodov-poluchil-byudzhet-galskogo-rayona-za-polgoda-1046980742.html
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абхазия, новости, ткуарчальский район

План по собственным доходам бюджета Ткуарчалского района перевыполнен

20:47 17.07.2023
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 17.07.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Президент Абхазии Аслан Бжания провел выездное совещание с активом Ткуарчальского района в понедельник, 17 июля.
СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Полугодовой план по собственным доходам в Ткуарчалском районе перевыполнен на 3%, сообщила на выездном совещании президента Абхазии Аслана Бжания глава финотдела районной администрации Людмила Киселева.

По ее словам, собственные доходы за шесть месяцев 2023 года составили 16,9 миллиона рублей при плане в 16,4 миллиона.

Всего же в районный бюджет, пояснила Киселева, поступило 106,4 миллиона рублей. 30 из них - дотации, еще 59,2 миллиона - субсидии из республиканского бюджета.
Расходы бюджета за шесть месяцев составили 107,6 миллиона рублей, 87 миллионов из них пошли на выплату зарплат работникам бюджетной сферы. Сотрудникам всех организаций, подчеркнула Киселева, выплачена зарплата за пять месяцев.
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 17.07.2023
В Абхазии
Более 30 миллионов собственных доходов получил бюджет Галского района за полгода
14:45
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