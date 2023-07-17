https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/plan-po-sobstvennym-dokhodam-byudzheta-tkuarchalskogo-rayona-perevypolnen-1046986190.html

План по собственным доходам бюджета Ткуарчалского района перевыполнен

План по собственным доходам бюджета Ткуарчалского района перевыполнен

Президент Абхазии Аслан Бжания провел выездное совещание с активом Ткуарчальского района в понедельник, 17 июля. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T20:47+0300

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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Полугодовой план по собственным доходам в Ткуарчалском районе перевыполнен на 3%, сообщила на выездном совещании президента Абхазии Аслана Бжания глава финотдела районной администрации Людмила Киселева. Всего же в районный бюджет, пояснила Киселева, поступило 106,4 миллиона рублей. 30 из них - дотации, еще 59,2 миллиона - субсидии из республиканского бюджета. Расходы бюджета за шесть месяцев составили 107,6 миллиона рублей, 87 миллионов из них пошли на выплату зарплат работникам бюджетной сферы. Сотрудникам всех организаций, подчеркнула Киселева, выплачена зарплата за пять месяцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/bolee-30-millionov-sobstvennykh-dokhodov-poluchil-byudzhet-galskogo-rayona-za-polgoda-1046980742.html

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