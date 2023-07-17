https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-18-iyulya-1046984726.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 июля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 июля

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться между юго-восточным отрогом северо-западного антициклона и теплым сектором южного... 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T18:42+0300

2023-07-17T18:42+0300

2023-07-17T18:42+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Во вторник, 18 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно жаркая погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 9 метра в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 -90%.

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абхазия, погода в абхазии