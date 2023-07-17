https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/punkty-sbora-gumpomoschi-postradavshim-ot-navodneniya-otkrylis-v-sukhume-i-gagre-1046986669.html

Пункты сбора гумпомощи пострадавшим от наводнения открылись в Сухуме и Гагре

Пункты сбора гумпомощи пострадавшим от наводнения открылись в Сухуме и Гагре

Гуманитарную помощь пострадавшим во время наводнения принимают в Гагрской центральной библиотеке и в офисе Управления по делам молодежи и спорта администрации... 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T21:28+0300

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СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения, произошедшего в ночь с 8 на 9 июля, открылись в Сухуме и Гагре."Главы сел составляют списки вещей, которые нужны пострадавшим. Мы с ними созваниваемся и сверяем списки с тем, что у нас есть. Например, у детей в одной из семей в поселке Бзыбь практически ничего не осталось из одежды. Сегодня нам привезли детскую одежду. В принципе, нужно все", - сказала она.Помочь пострадавшим из Гагрского района также вызвались две гражданки России, они перечислили деньги на карту одного из сотрудников пункта. Жители Абхазии не остались равнодушными к чужой беде - в пункт приносят игрушки, детскую зимнюю одежду, обувь. Многие из этих вещей совершенно новые.Пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим также открылся в в офисе Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума по адресу: улица Академика Марра, 8.Согласно информации из социальных сетей, пункт будет работать с 10:00 до 17:00 в будние дни. Там также принимаются бытовая техника, одежда, посуда, подушки, одеяла, постельное белье, нескоропортящиеся продукты и все, что необходимо в быту.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/turisty-iz-postradavshego-ot-navodneniya-gagrskogo-rayona-ne-pokidayut-abkhaziyu-1046949273.html

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