https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/punkty-sbora-gumpomoschi-postradavshim-ot-navodneniya-otkrylis-v-sukhume-i-gagre-1046986669.html
Пункты сбора гумпомощи пострадавшим от наводнения открылись в Сухуме и Гагре
Пункты сбора гумпомощи пострадавшим от наводнения открылись в Сухуме и Гагре
Гуманитарную помощь пострадавшим во время наводнения принимают в Гагрской центральной библиотеке и в офисе Управления по делам молодежи и спорта администрации... 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T21:28+0300
2023-07-17T21:28+0300
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СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения, произошедшего в ночь с 8 на 9 июля, открылись в Сухуме и Гагре."Главы сел составляют списки вещей, которые нужны пострадавшим. Мы с ними созваниваемся и сверяем списки с тем, что у нас есть. Например, у детей в одной из семей в поселке Бзыбь практически ничего не осталось из одежды. Сегодня нам привезли детскую одежду. В принципе, нужно все", - сказала она.Помочь пострадавшим из Гагрского района также вызвались две гражданки России, они перечислили деньги на карту одного из сотрудников пункта. Жители Абхазии не остались равнодушными к чужой беде - в пункт приносят игрушки, детскую зимнюю одежду, обувь. Многие из этих вещей совершенно новые.Пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим также открылся в в офисе Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума по адресу: улица Академика Марра, 8.Согласно информации из социальных сетей, пункт будет работать с 10:00 до 17:00 в будние дни. Там также принимаются бытовая техника, одежда, посуда, подушки, одеяла, постельное белье, нескоропортящиеся продукты и все, что необходимо в быту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/turisty-iz-postradavshego-ot-navodneniya-gagrskogo-rayona-ne-pokidayut-abkhaziyu-1046949273.html
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Пункты сбора гумпомощи пострадавшим от наводнения открылись в Сухуме и Гагре
21:28 17.07.2023 (обновлено: 21:50 17.07.2023)
Гуманитарную помощь пострадавшим во время наводнения принимают в Гагрской центральной библиотеке и в офисе Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума.
СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения, произошедшего в ночь с 8 на 9 июля, открылись в Сухуме и Гагре.
Как уточнила начальник отдела культуры администрации Гагрского района Мадина Бганба, некоторые люди стали приносить продукты питания еще с прошлой пятницы. В первый день сбора в основном приносят одежду.
"Главы сел составляют списки вещей, которые нужны пострадавшим. Мы с ними созваниваемся и сверяем списки с тем, что у нас есть. Например, у детей в одной из семей в поселке Бзыбь практически ничего не осталось из одежды. Сегодня нам привезли детскую одежду. В принципе, нужно все", - сказала она.
Помочь пострадавшим из Гагрского района также вызвались две гражданки России, они перечислили деньги на карту одного из сотрудников пункта. Жители Абхазии не остались равнодушными к чужой беде - в пункт приносят игрушки, детскую зимнюю одежду, обувь. Многие из этих вещей совершенно новые.
Пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим также открылся в в офисе Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума по адресу: улица Академика Марра, 8.
Согласно информации из социальных сетей, пункт будет работать с 10:00 до 17:00 в будние дни. Там также принимаются бытовая техника, одежда, посуда, подушки, одеяла, постельное белье, нескоропортящиеся продукты и все, что необходимо в быту.