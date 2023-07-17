https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/rekonstruktsiya-pamyatnika-sovetskim-voinam-na-perevale-pyv-pochti-zavershena-1046977896.html

Реконструкция памятника советским воинам на перевале Пыв почти завершена

Реконструкция памятника советским воинам на перевале Пыв почти завершена

Памятник установлен на высоте 2040 метров над уровнем моря, его высота составляет 90 сантиметров, ширина – 175 сантиметров. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T14:04+0300

2023-07-17T14:04+0300

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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Реконструкция памятника советским солдатам, погибшим во время битвы за Кавказ в 1942-1943 годах, близится к завершению, сообщает пресс-служба культурного фонда "Платформа". Изначально планировалось восстановить старый памятник, но позже было принято решение о его реконструкции. Открытие памятника запланировано на 24 августа. Работы проводит инициативная группа культурного фонда "Платформа" под руководством почетного консула Абхазии в Приволжском Федеральном округе Владимира Литвинчука.Проект "Кавказский фронт" культурного фонда "Платформа" был презентован в апреле 2021 года. Он посвящен 80-летию Битвы за Кавказ, одной из самых затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны. Основная цель проекта – патриотическое воспитание молодежи, популяризация изучения истории.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/abkhaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046475979.html

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