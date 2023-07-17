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Реконструкция памятника советским воинам на перевале Пыв почти завершена
Реконструкция памятника советским воинам на перевале Пыв почти завершена
Памятник установлен на высоте 2040 метров над уровнем моря, его высота составляет 90 сантиметров, ширина – 175 сантиметров. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T14:04+0300
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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Реконструкция памятника советским солдатам, погибшим во время битвы за Кавказ в 1942-1943 годах, близится к завершению, сообщает пресс-служба культурного фонда "Платформа". Изначально планировалось восстановить старый памятник, но позже было принято решение о его реконструкции. Открытие памятника запланировано на 24 августа. Работы проводит инициативная группа культурного фонда "Платформа" под руководством почетного консула Абхазии в Приволжском Федеральном округе Владимира Литвинчука.Проект "Кавказский фронт" культурного фонда "Платформа" был презентован в апреле 2021 года. Он посвящен 80-летию Битвы за Кавказ, одной из самых затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны. Основная цель проекта – патриотическое воспитание молодежи, популяризация изучения истории.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/abkhaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046475979.html
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абхазия, новости, великая отечественная война
абхазия, новости, великая отечественная война

Реконструкция памятника советским воинам на перевале Пыв почти завершена

14:04 17.07.2023 (обновлено: 14:51 17.07.2023)
© Foto / Фото предоставлено Дмитрием СтатейновымРеконструкция памятника советским воинам на перевале Пыв почти завершена
Реконструкция памятника советским воинам на перевале Пыв почти завершена - Sputnik Абхазия, 1920, 17.07.2023
© Foto / Фото предоставлено Дмитрием Статейновым
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Памятник установлен на высоте 2040 метров над уровнем моря, его высота составляет 90 сантиметров, ширина – 175 сантиметров.
СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Реконструкция памятника советским солдатам, погибшим во время битвы за Кавказ в 1942-1943 годах, близится к завершению, сообщает пресс-служба культурного фонда "Платформа".
Реконструкция памятника началась в первых числах июля и проводится в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ.
Изначально планировалось восстановить старый памятник, но позже было принято решение о его реконструкции. Открытие памятника запланировано на 24 августа.
Работы проводит инициативная группа культурного фонда "Платформа" под руководством почетного консула Абхазии в Приволжском Федеральном округе Владимира Литвинчука.
Проект "Кавказский фронт" культурного фонда "Платформа" был презентован в апреле 2021 года. Он посвящен 80-летию Битвы за Кавказ, одной из самых затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны. Основная цель проекта – патриотическое воспитание молодежи, популяризация изучения истории.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Кавказский перевал взят! Оборона Кавказа проходила по широкой линии фронта – от Новороссийска до Моздока. На этих плацдармах в ходе изнурительных, кровопролитных оборонительных боев было остановлено наступление немецких войск. - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2023
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