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Вышинский о Крымском мосте: мощная заноза в украинском сознании

Вышинский о Крымском мосте: мощная заноза в украинском сознании

Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский о теракте на Крымском мосту. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

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Вышинский о теракте на Крымском мосту Вышинский о теракте на Крымском мосту

Кирилл Вышинский считает, что Крымский мост – это знаковая история в украинском сознании, и все, что плохого происходит с мостом, сразу становится номером один в информационном пространстве Украины. В Верховной Раде уже появилась инициатива по награждению причастных к диверсии, это все приобретает сказочный масштаб, отметил Вышинский. Первый теракт, который был год тому назад, стал предметом для создания почтовых марок, были выставлены фотографии на Крещатике."Крымский мост – мощная заноза в украинском сознании", – отметил Вышинский. Атака на Крымский мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами в 3:05. Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что на Крымский мост совершена террористическая атака. Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт", проводятся оперативные и следственные действия.Кто виновен в атаке на Крымский мост? В каком состоянии находятся части моста? Как это скажется на транспортной доступности полуострова? Какие рекомендации дают местные власти? Об этом и не только – в программе "Изолента Live" в эфире радио Sputnik.

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