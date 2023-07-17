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Вышинский о Крымском мосте: мощная заноза в украинском сознании
Вышинский о Крымском мосте: мощная заноза в украинском сознании
Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский о теракте на Крымском мосту. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T13:42+0300
2023-07-17T13:42+0300
2023-07-17T13:54+0300
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Вышинский о теракте на Крымском мосту
Вышинский о теракте на Крымском мосту
Кирилл Вышинский считает, что Крымский мост – это знаковая история в украинском сознании, и все, что плохого происходит с мостом, сразу становится номером один в информационном пространстве Украины. В Верховной Раде уже появилась инициатива по награждению причастных к диверсии, это все приобретает сказочный масштаб, отметил Вышинский. Первый теракт, который был год тому назад, стал предметом для создания почтовых марок, были выставлены фотографии на Крещатике."Крымский мост – мощная заноза в украинском сознании", – отметил Вышинский. Атака на Крымский мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами в 3:05. Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что на Крымский мост совершена террористическая атака. Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт", проводятся оперативные и следственные действия.Кто виновен в атаке на Крымский мост? В каком состоянии находятся части моста? Как это скажется на транспортной доступности полуострова? Какие рекомендации дают местные власти? Об этом и не только – в программе "Изолента Live" в эфире радио Sputnik.
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подкасты, россия, крымский мост, крым, украина, теракт, спецоперация, аудио
подкасты, россия, крымский мост, крым, украина, теракт, спецоперация, аудио
Вышинский о Крымском мосте: мощная заноза в украинском сознании
13:42 17.07.2023 (обновлено: 13:54 17.07.2023)
Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский о теракте на Крымском мосту.
Кирилл Вышинский считает, что Крымский мост – это знаковая история в украинском сознании, и все, что плохого происходит с мостом, сразу становится номером один в информационном пространстве Украины. В Верховной Раде уже появилась инициатива по награждению причастных к диверсии, это все приобретает сказочный масштаб, отметил Вышинский. Первый теракт, который был год тому назад, стал предметом для создания почтовых марок, были выставлены фотографии на Крещатике.
"Крымский мост – мощная заноза в украинском сознании", – отметил Вышинский.
Атака на Крымский мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами в 3:05. Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что на Крымский мост совершена террористическая атака. Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт", проводятся оперативные и следственные действия.
Кто виновен в атаке на Крымский мост? В каком состоянии находятся части моста? Как это скажется на транспортной доступности полуострова? Какие рекомендации дают местные власти? Об этом и не только – в программе "Изолента Live"
в эфире радио Sputnik
.