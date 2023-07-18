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Аслан Бжания проинспектировал работы по освещению трассы в Очамчырском районе
Аслан Бжания проинспектировал работы по освещению трассы в Очамчырском районе
Для освещения республиканской трассы были закуплены светильники "Победа" российского завода "Галад". По словам главы УКС, они подходят по всем техническим... 18.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-18T10:58+0300
2023-07-18T10:58+0300
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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход работ по освещению республиканской трассы в Очамчырском районе. "Идет реализация второго этапа освещения Псоу-Очамчыра. Уже установлено порядка 300 опор, это из второго этапа. В первом этапе мы установили 600 опор, это от поста в селе Адзюбжа до Лабры. Сейчас от центра Гулрыпша до адзюбжинского поста опоры установлены, идет натяжка провода, и дальше уже от Лабры в сторону Очамчыры", – сказал он.Агрба пояснил, что за счет экономии удалось приобрести еще 109 опор, и освещение будет проведено до железнодорожного переезда города Очамчыры в рамках сметной стоимости. По словам главы УКС, до 30 сентября работы будут завершены.Что до освещения западных районов Абхазии, где также ведутся работы, Агрба рассказал, что перегоревших светильников там почти нет, но есть другая проблема: водители сбили уже 12 опор. Пока в "Черноморэнерго" есть запас, опоры меняют, но если эта динамика продолжится, то через два-три года придется закупать новые.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/osvetitelnye-pribory-na-trasse-psou-sukhum-mogut-zamenit-s-operezheniem-srokov-1046526214.html
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абхазия, новости, очамчырский район
Аслан Бжания проинспектировал работы по освещению трассы в Очамчырском районе
10:58 18.07.2023 (обновлено: 11:03 18.07.2023)
Для освещения республиканской трассы были закуплены светильники "Победа" российского завода "Галад". По словам главы УКС, они подходят по всем техническим характеристикам и могут выносить скачки напряжения.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход работ по освещению республиканской трассы в Очамчырском районе.
О проведенной работе и о том, что еще предстоит сделать, главе государства рассказал начальник УКС Тимур Агрба.
"Идет реализация второго этапа освещения Псоу-Очамчыра. Уже установлено порядка 300 опор, это из второго этапа. В первом этапе мы установили 600 опор, это от поста в селе Адзюбжа до Лабры. Сейчас от центра Гулрыпша до адзюбжинского поста опоры установлены, идет натяжка провода, и дальше уже от Лабры в сторону Очамчыры", – сказал он.
Агрба пояснил, что за счет экономии удалось приобрести еще 109 опор, и освещение будет проведено до железнодорожного переезда города Очамчыры в рамках сметной стоимости.
По словам главы УКС, до 30 сентября работы будут завершены.
Что до освещения западных районов Абхазии, где также ведутся работы, Агрба рассказал, что перегоревших светильников там почти нет, но есть другая проблема: водители сбили уже 12 опор.
Пока в "Черноморэнерго" есть запас, опоры меняют, но если эта динамика продолжится, то через два-три года придется закупать новые.