https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/bolee-tysyachi-pachek-kontrabandnykh-sigaret-izyali-na-granitse-s-rossiey-1047000708.html

Более тысячи пачек контрабандных сигарет изъяли на границе с Россией

Более тысячи пачек контрабандных сигарет изъяли на границе с Россией

Всего из республики пытались вывезти более 23 тысяч сигарет без акцизных марок и специальной маркировки. 18.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-18T16:50+0300

2023-07-18T16:50+0300

2023-07-18T16:56+0300

абхазия

россия

контрабанда

сигареты

государственная граница

таможня

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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. На таможенном посту "Адлер" было изъято 1155 пачек сигарет марки "Business Royals", сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Контрабандную продукцию вывозили из Абхазии на автомобиле ВАЗ 21102, она была спрятана под пластиковыми панелями на автомобильных дверцах и в запасном колесе в багажнике. Водитель не заполнял таможенную декларацию, и на вопрос о том, знал ли он об ограничениях на ввоз табачной продукции в Россию, ответил положительно. Автомобиль и контрабандная продукция изъяты, возбуждено дело об административном нарушении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/bolee-sta-narusheniy-tamozhennykh-pravil-vyyavil-gtk-abkhazii-s-yanvarya-2023-goda-1046765618.html

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абхазия, россия, контрабанда, сигареты, государственная граница, таможня