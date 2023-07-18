https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/okolo-nedeli-ponadobitsya-na-ustranenie-posledstviy-navodneniya-v-ldzaa-1047001416.html

Около недели понадобится на устранение последствий наводнения в Лдзаа

Около недели понадобится на устранение последствий наводнения в Лдзаа

Село Лдзаа Гагрского района оказалось в эпицентре разбушевавшейся стихии в ночь с 8 на 9 июля. 18.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-18T17:24+0300

2023-07-18T17:24+0300

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СУХУМ, 18 июл – Sputnik, Бадри Есиава. На устранение последствий наводнения в селе Лдзаа понадобится еще около недели, сказал глава администрации поселка Гурам Абгаджава.По словам Абгаджава, местное население все еще отмывает свои дома от нанесенного ила, и на это может потребоваться время.На ликвидацию последствий стихии в Лдзаа было направлено несколько единиц техники гагрского "Спецавтохозяйства". Подача электричества и водоснабжение в селе были налажены в течение первых четырех-пяти дней после наводнения. Также был оборудован переезд через реку, протекающую вдоль улицы Речной."Сами понимаете, сельчане расстроены. Ущерб нанесен большой. Пострадало их имущество, дома. Туристы, которые были тут в момент стихии, испугались и покинули село, но с тех пор к нам приехало большое количество путешественников. Они занимают свободные номера и отдыхают", – подчеркнул Абгаджава.Ливневые дожди нанесли существенный ущерб Гагрскому району, подтопило более 1100 домов. Наибольший ущерб был нанесен селу Лдзаа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/turisty-iz-postradavshego-ot-navodneniya-gagrskogo-rayona-ne-pokidayut-abkhaziyu-1046949273.html

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