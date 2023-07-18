https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/pyat-millionov-rubley-vydeleno-na-remont-ochistnykh-sooruzheniy-v-tsrb-gudauty-1046987436.html

Пять миллионов рублей выделено на ремонт очистных сооружений в ЦРБ Гудауты

Пять миллионов рублей выделено на ремонт очистных сооружений в ЦРБ Гудауты

Очистные сооружения Гудаутской ЦРБ были введены в эксплуатацию в рамках Инвестпрограммы в 2016 году. 18.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-18T09:59+0300

2023-07-18T09:59+0300

2023-07-18T10:22+0300

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СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Пять миллионов рублей выделили из бюджета Гудаутского района на восстановление очистных сооружений центральной больницы, рассказала Sputnik главный санитарный врач района Инга Чанба.По словам Чанба, емкости для сточных вод и отходов были построены прямо на земле, что не соответствует установленным нормам. В перечень восстановительных работ, в том числе, входит строительство бетонных подушек для емкостей, установка пункта управления, обучение персонала.Объект будет предусматривать механический, химический и биологический виды очистки. Все действия подрядная организация будет согласовать с местной СЭС и руководством больницы.Очистные сооружения Гудаутской ЦРБ были введены в эксплуатацию в 2016 году вместе с самим медучреждением после проведенного там капитального ремонта по Инвестпрограмме. Из-за неправильной работы стоки попадают на территорию ЦРБ, на дорогу, ведущую в село Куланырхуа, и воды реки Гудоу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/dorogi-mosty-vodoprovod-i-ochistnye-sooruzheniya-chto-stroitsya-v-abkhazii-1044806802.html

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