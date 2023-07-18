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Пять миллионов рублей выделено на ремонт очистных сооружений в ЦРБ Гудауты
Пять миллионов рублей выделено на ремонт очистных сооружений в ЦРБ Гудауты
Очистные сооружения Гудаутской ЦРБ были введены в эксплуатацию в рамках Инвестпрограммы в 2016 году. 18.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-18T09:59+0300
2023-07-18T09:59+0300
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СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Пять миллионов рублей выделили из бюджета Гудаутского района на восстановление очистных сооружений центральной больницы, рассказала Sputnik главный санитарный врач района Инга Чанба.По словам Чанба, емкости для сточных вод и отходов были построены прямо на земле, что не соответствует установленным нормам. В перечень восстановительных работ, в том числе, входит строительство бетонных подушек для емкостей, установка пункта управления, обучение персонала.Объект будет предусматривать механический, химический и биологический виды очистки. Все действия подрядная организация будет согласовать с местной СЭС и руководством больницы.Очистные сооружения Гудаутской ЦРБ были введены в эксплуатацию в 2016 году вместе с самим медучреждением после проведенного там капитального ремонта по Инвестпрограмме. Из-за неправильной работы стоки попадают на территорию ЦРБ, на дорогу, ведущую в село Куланырхуа, и воды реки Гудоу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/dorogi-mosty-vodoprovod-i-ochistnye-sooruzheniya-chto-stroitsya-v-abkhazii-1044806802.html
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абхазия, новости, гудаутский район
Пять миллионов рублей выделено на ремонт очистных сооружений в ЦРБ Гудауты
09:59 18.07.2023 (обновлено: 10:22 18.07.2023)
Очистные сооружения Гудаутской ЦРБ были введены в эксплуатацию в рамках Инвестпрограммы в 2016 году.
СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Пять миллионов рублей выделили из бюджета Гудаутского района на восстановление очистных сооружений центральной больницы, рассказала Sputnik главный санитарный врач района Инга Чанба.
"Речь идет о полном восстановлении сооружений, которые фактически не работали с момента их строительства. Приглашенные из Сочи специалисты пришли к выводу о том, что эти очистные сооружения вообще смонтированы неправильно. Предоплата уже произведена. Скоро они должны прислать эскизный проект объекта", – отметила она.
По словам Чанба, емкости для сточных вод и отходов были построены прямо на земле, что не соответствует установленным нормам. В перечень восстановительных работ, в том числе, входит строительство бетонных подушек для емкостей, установка пункта управления, обучение персонала.
Объект будет предусматривать механический, химический и биологический виды очистки. Все действия подрядная организация будет согласовать с местной СЭС и руководством больницы.
Очистные сооружения Гудаутской ЦРБ были введены в эксплуатацию в 2016 году вместе с самим медучреждением после проведенного там капитального ремонта по Инвестпрограмме. Из-за неправильной работы стоки попадают на территорию ЦРБ, на дорогу, ведущую в село Куланырхуа, и воды реки Гудоу.