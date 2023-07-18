https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/sotrudniki-fsb-predotvratili-terakt-v-yaroslavskoy-oblasti-1046991254.html
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославской области
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославской области
Россиянка собирала данные о важных инфраструктурных объектах области для украинских спецслужб. 18.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-18T11:33+0300
2023-07-18T11:33+0300
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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли подготовку к террористическому акту на территории Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В городе Углич была задержана 36-летняя гражданка России, сотрудничавшая с украинскими спецслужбами.Уточняется, что она собирала информацию об объектах критической инфраструктуры области, в том числе об Угличской ГЭС.Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям 30 и 205 Уголовного кодекса России ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Теракт").
https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/nak-nazval-ataku-na-krymskiy-most-teraktom-1046974720.html
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новости, россия, фсб
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославской области
11:33 18.07.2023 (обновлено: 11:42 18.07.2023)
Россиянка собирала данные о важных инфраструктурных объектах области для украинских спецслужб.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik.
Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли подготовку к террористическому акту на территории Ярославской области. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
В городе Углич была задержана 36-летняя гражданка России, сотрудничавшая с украинскими спецслужбами.
Уточняется, что она собирала информацию об объектах критической инфраструктуры области, в том числе об Угличской ГЭС.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям 30 и 205 Уголовного кодекса России ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Теракт").