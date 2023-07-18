https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/sotrudniki-fsb-predotvratili-terakt-v-yaroslavskoy-oblasti-1046991254.html

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославской области

Россиянка собирала данные о важных инфраструктурных объектах области для украинских спецслужб. 18.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-18T11:33+0300

2023-07-18T11:33+0300

2023-07-18T11:42+0300

новости

россия

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/19/1046531190_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6b571e40510ed6752b005e8c66814c7.jpg

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли подготовку к террористическому акту на территории Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В городе Углич была задержана 36-летняя гражданка России, сотрудничавшая с украинскими спецслужбами.Уточняется, что она собирала информацию об объектах критической инфраструктуры области, в том числе об Угличской ГЭС.Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям 30 и 205 Уголовного кодекса России ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Теракт").

https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/nak-nazval-ataku-na-krymskiy-most-teraktom-1046974720.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, фсб